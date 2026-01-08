Venezuela: liberaron a los primeros presos políticos y crece la expectativa por los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Los primeros en ser liberados fueron cinco ciudadanos españoles, quienes pronto viajarán a su país asistidos por la embajada española en Caracas.

Venezuela empezó con la liberación de presos políticos. Foto: REUTERS

Venezuela comenzó este jueves con la liberación de presos políticos, luego de que el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anuncie que “un número importante de personas” serían excarceladas como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica”.

Los primeros en ser liberados fueron cinco ciudadanos españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Así lo comunicó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien confirmó las identidades de los presos liberados que pronto viajarán a España, asistidos por la embajada española en Caracas.

Albares, cuyo departamento había confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del “número importante” de personas excarceladas por las autoridades venezolanas, dijo en una entrevista radiofónica que los cinco liberados llegarán al país europeo este viernes.

Expectativa por la liberación de los presos políticos argentinos

Luego de que Jorge Rodríguez anuncie este jueves la liberación de presos políticos, en la Argentina crece la expectativa por la situación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, detenidos en el país sudamericano.

En ese contexto, la primera reacción del Gobierno llegó de la mano de la senadora Patricia Bullrich, quien celebró la medida y exigió la liberación de ambos ciudadanos argentinos.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”, señaló la ex ministra de Seguridad en su cuenta oficial de la red social X.

Y añadió: “Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”.

Germán Giuliani. Foto: Instagram @giuliani.abogado

“Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, cerró.

Cuántos presos políticos hay en Venezuela

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.