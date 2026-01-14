Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela que asumió en reemplazo del capturado Nicolás Maduro. Foto: via REUTERS

Aunque la principal organización de defensa legal, Foro Penal, sostuvo que la cifra real resulta considerablemente menor y acusó al gobierno de transición de falta de transparencia y manipulación en el manejo de la información; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que ya fueron excarcelados 406 presos políticos en el país.

“El objetivo es abrir espacios políticos, fue el objetivo que marcó el presidente (Nicolás Maduro) en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, señaló Rodríguez en una breve declaración desde el palacio presidencial de Miraflores, junto al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Delcy Rodríguez junto a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Foto: REUTERS

En Venezuela, el proceso de liberación de presos políticos, presentado por el régimen como un gesto de “reconciliación”, avanza a un ritmo que familiares y organizaciones sociales consideran insuficiente, mientras reclaman un mayor número de excarcelaciones de personas detenidas de forma ilegal.

Hasta el momento, en el marco de estas excarcelaciones no se confirmó la liberación de los ciudadanos argentinos Nahuel Agustín Gallo y Germán Darío Giuliani. Gallo, un gendarme argentino, fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó al país para visitar a su familia y desde entonces permanece recluido en la prisión de El Rodeo I.

Por su parte, Giuliani, un abogado penalista arrestado en mayo de 2025, sigue detenido bajo cargos de terrorismo y narcotráfico -acusaciones que su familia y defensores consideran infundadas y sin pruebas claras- y desde diciembre pasado fue trasladado a la cárcel Yare II, donde no hay información oficial sobre su estado de salud ni avances en su proceso legal.

Las familias de ambos mantienen vigilias frente a los centros de detención y reclamaron públicamente una “fe de vida” y la urgente liberación de los dos argentinos, en medio de las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas.

Sigue “abierto” el proceso de excarcelación de presos políticos

Delcy Rodríguez informó que “se mantiene abierto” el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante de personas”.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que “no ha culminado aún” el “proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad” que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, “procedieron 194” excarcelaciones.

Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que “están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia”.