Donald Trump. Foto: EFE

Donald Trump reveló que mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, a quien calificó como una “persona fantástica”.

“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró el presidente de Estados Unidos a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Donald Trump confirmó su comunicación con Delcy Rodríguez. Video: REUTERS.

El mandatario republicano agregó que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

Fuentes diplomáticas venezolanas confirmaron que la conversación fue “muy extensa y muy buena” y con un tono “excelente” ente ambos mandatarios, que están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: REUTERS

Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.