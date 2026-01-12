María Corina Machado en Noruega, Premio Nobel de Paz Foto: EFE

Después de que Donald Trump adelantara que planeaba abordar el rol de María Corina Machado en el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el Gobierno interino en Caracas, el presidente de Estados Unidos recibirá a la líder opositora venezolana el próximo jueves en la Casa Blanca.

El encuentro con la Premio Nobel de la Paz se produce después de que el republicano descartara a la opositora para liderar por el momento al país sudamericano y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de crudo.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, dijo Trump al ser interpelado por la prensa sobre si cambiaría su postura en cuanto a Machado si esta le entregara su Premio Nobel.

Según The Washington Post, el presidente estadounidense habría decidido no incluir a la líder opositora en sus planes para Venezuela después de que esta aceptara el prestigioso galardón, codiciado abiertamente por él.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él (Trump)”, a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: via REUTERS

Por qué Estados Unidos no involucra Corina Machado en el Gobierno de una Venezuela pos- Maduro

Trump insistió el pasado viernes en que se siente “muy honrado” de la visita de la opositora venezolana en declaraciones que contrastan ligeramente con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar a Venezuela porque “no tiene apoyo o respeto” en el país.

Preguntada este lunes por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela pos- Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

“Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE.UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”, advirtió.

Leavitt también insistió en que el Gobierno de Rodríguez accedió a liberar a los presos políticos, “algo que Estados Unidos ha deseado ver desde hace tiempo”, y realzó el trabajo con Caracas, el cual Trump “espera que continúe”.