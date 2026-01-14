Revueltas y protestas en Irán. Foto: via REUTERS

En medio de la escalada de conflictos sociales y políticos que atraviesa la República Islámica de Irán desde fines de diciembre hasta la actualidad, el gobierno teocrático local afirmó que llevará a cabo juicios “rápidos” a los manifestantes detenidos que protestaron contra el régimen.

Cifras de muertos que podrían ser miles

Por el momento, se baraja el número de 734 muertos en Irán, según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, pero este número podría escalar a varios miles, según ellos mismos se permiten dudar.

Protestas en Irán. Foto: REUTERS

Por ejemplo, la organización Human Rights Activists (HRA), con sede en los Estados Unidos, señaló que los muertos serían al menos 1.850, incluidos menores de edad, en estos 17 días de protestas que comenzaron el pasado 28 de diciembre.

Al mismo tiempo, la misma ONG investiga otras 770 muertes a manos de la represión a los manifestantes por parte del gobierno iraní y “sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dado los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones”.

Por qué hay protestas en Irán y la posterior represión estatal

La República Islámica de Irán atraviesa una de las crisis sociales y políticas más graves de las últimas décadas, con protestas masivas tanto dentro del país como en el exterior.

Las primeras movilizaciones estallaron el 28 de diciembre de 2025, impulsadas por el deterioro económico, la inflación y el colapso de la moneda nacional. Sin embargo, lo que comenzó como un reclamo de carácter económico derivó rápidamente en un movimiento político de mayor alcance, que plantea abiertamente el fin de la República Islámica.

Protestas contra el gobierno teocrático de Irán. Foto: REUTERS

Este reclamo refleja el descontento de amplios sectores de la sociedad -especialmente jóvenes y mujeres- que buscan terminar con el sistema teocrático instaurado tras la Revolución de 1979 y avanzar hacia un modelo de gobierno más democrático, laico y con mayores libertades individuales.

Los manifestantes sostienen que el control religioso impuesto por el Estado ya no resulta sostenible, y apuntan directamente contra el liderazgo del guía supremo, Alí Jamenei, como principal responsable del actual esquema de poder.

Ya suman alrededor de 140 horas continuas de apagón de las comunicaciones en Irán desde que el Gobierno decidió bloquear el acceso a internet en todo el país el pasado 8 de enero.

Más de 16.000 detenidos y amenazas de pena de muerte

Mientras tanto, la diplomacia estadounidense afirma que “más de 10.600 manifestantes fueron detenidos (...) Uno de ellos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero”, según señaló el Departamento de Estado de EE.UU. en un mensaje en farsí a través de la red social X. Incluso, HRA elevó esa misma cifra a más de 16.700 detenciones.

Mientras tanto, Amnistía Internacional le pidió a Irán que suspenda de inmediato “todas las ejecuciones, incluida la de Erfan Soltani”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país actuará “de manera muy firme” si Irán realiza las ejecuciones.

Por su parte, el régimen iraní respondió que atacará bases estadounidenses en la zona si es que recibe algún tipo de ataque norteamericano.