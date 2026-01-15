El “Índice de Pizza” podría adelantar un ataque de EEUU contra Irán:

El Pentágono.

Existe una teoría llamada “Índice de Pizza” (Pizza Index, en inglés) la cual asegura que se puede “predecir” cuando se aproxima una acción militar de Estados Unidos debido al aumento de los pedidos de delivery.

Esta hipótesis, que surgió en 1990, retomó fuerza este miércoles, cuando las órdenes en los locales cercanos al Pentágono crecieron exponencialmente, en medio de un posible ataque estadounidense contra Irán.

Es que en medio de la creciente tensión con Washington, el régimen dispuso el cierre total de su espacio aéreo.

La medida fue comunicada mediante una notificación oficial a todas las aerolíneas en un contexto marcado por la represión a las protestas internas y las amenazas cruzadas de una posible intervención militar.

Cómo funciona el índice que anticipa las acciones armadas de EEUU por la venta de pizzas

La primera vez que se mencionó la teoría “Pizza Index” fue en la Revista TIME durante la década de los 90, cuando se publicó un artículo que explicaba que repartidores de Domino’s, en Washington y alrededores, sabían que algo malo ocurriría siempre que aumentaban los pedidos a domicilio.

“Los pedidos al Pentágono se duplicaron la noche anterior del ataque a Panamá y la invasión de Granada. Recibimos muchos pedidos y pensamos que algo pasa, después llega la gran noticia”, declararon los distribuidores de comida rápida.

Si bien puede parecer una teoría de conspiración, The Objective lanzó una lista de antecedentes específicos que podrían confirmarla entre los cuales se encuentran:

Invasión de Granada, en 1983.

Invasión de Panamá, en 1989.

Invasión de Kuwait por parte de Irak, en 1990.

Primera guerra del Golfo, en 1991.

Más cercano en el tiempo, previo al ataque de Estados Unidos a Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, una pizzería cercana al Pentágono experimentó un repentino aumento en los pedidos.

Lo mismo sucede este miércoles. Según Penpizza Report, el sitio que monitorea las acciones de las pizzerías cercanas a la sede del Departamento de Defensa, varios locales “reportan tráfico por encima del promedio”.

Crisis en Irán

La tensión en Irán va en aumento después de 18 días de protestas antigubernamentales que han dejado miles de muertos a raíz de la represión de las fuerzas estatales.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida, mientras que las autoridades iraníes reconocieron el miércoles que ha habido “muchos muertos”, sin especificar la cifra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.