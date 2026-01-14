Irán cerró su espacio aéreo en medio de la tensión con Estados Unidos por la represión a las protestas
La medida fue comunicada mediante una notificación oficial a todas las aerolíneas en un contexto marcado por la represión a las protestas internas y las amenazas cruzadas de una posible intervención militar.
En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, el régimen de Irán dispuso el cierre total de su espacio aéreo.
La medida fue comunicada mediante una notificación oficial a todas las aerolíneas en un contexto marcado por la represión a las protestas internas y las amenazas cruzadas de una posible intervención militar.
El cierre del espacio aéreo coincide con un endurecimiento de la represión estatal, que incluye juicios acelerados contra detenidos y denuncias internacionales por el uso de la pena de muerte para sofocar las protestas.
En desarrollo...
Más leídas