Protestas en Irán. Foto: REUTERS

En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, el régimen de Irán dispuso el cierre total de su espacio aéreo.

La medida fue comunicada mediante una notificación oficial a todas las aerolíneas en un contexto marcado por la represión a las protestas internas y las amenazas cruzadas de una posible intervención militar.

Protestas contra el gobierno teocrático de Irán. Foto: REUTERS

El cierre del espacio aéreo coincide con un endurecimiento de la represión estatal, que incluye juicios acelerados contra detenidos y denuncias internacionales por el uso de la pena de muerte para sofocar las protestas.

En desarrollo...