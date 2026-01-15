Protestas en Irán. Foto: REUTERS

La Cancillería argentina lanzó una serie de recomendaciones para los argentinos que se encuentren en Medio Oriente en medio de la escalada de tensión y las protestas en Irán.

Remarcaron que los gobiernos y autoridades de cada país constituyen las únicas fuentes oficiales de anuncios e informaciones y recomendaron a las personas mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades locales y seguir en todo momento sus indicaciones, así como también no viajar a Irán.

A su vez, dejaron en claro que las embajadas de la República Argentina en la región se mantienen en permanente contacto con la Cancillería y autoridades locales, siguiendo atentamente la situación.

Los iraníes salieron a las calles Foto: EFE

Estas acciones son consecuencia de la escalada del conflicto del gobierno de Irán y el de Estados Unidos. Donald Trump anunció que buscará una acción militar “rápida y decisiva” en la región y que “no quiere dejar pasar semanas para tomar una decisión”.

Por su parte, el país del Medio Oriente atraviesa una crisis gubernamental luego de 18 días de protestas que han dejado alrededor de 3.428 muertos según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).

Qué deben hacer los ciudadanos argentinos en el Medio Oriente

La Cancillería solicitó a los ciudadanos argentinos permanecer atentos a “eventuales comunicaciones” tanto de autoridades locales como de las Representaciones argentinas de la región. Además, reiteraron la importancia de “mantener actualizada la documentación de viaje y datos personales en los registros consulares de la Embajada correspondiente”.

Una vez más, la Cancillería reivindicó su página web oficial como fuente de información con datos de contacto para eventuales “emergencias consulares”.

Ante los actuales acontecimientos en Medio Oriente, se informa a los ciudadanos argentinos residentes en la región:



• Las Embajadas de la República Argentina en la región, en permanente contacto con la Cancillería argentina y con las autoridades locales, siguen atentamente la… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) January 15, 2026

Trump y la escalada del conflicto internacional

Según lo publicado por NBC News, el mensaje del presidente de Estados Unidos a su grupo de asesores advierte que no quiere dejar pasar semanas para tomar una decisión.

Donald Trump buscará en Irán una acción militar que se parezca a un golpe “rápido y decisivo”, con el objetivo de atacar al régimen. La información fue publicada por NBC News, que indica que ese fue el mensaje del mandatario a sus asesores, con la búsqueda de que no se prolongue en semanas o meses.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

De acuerdo con funcionarios citados bajo anonimato, Trump habría expresado que “si hace algo, quiere que sea definitivo”, aunque sus asesores aún no le han garantizado que el régimen colapsaría rápidamente tras un posible ataque militar.

El presidente de Estados Unidos ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.