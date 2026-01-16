China y la construcción de la red de túneles hidráulicos más grande del mundo:

El Proyecto Central de Desvío de Agua de Yunnan. Foto: Captura de video.

En zonas donde el agua es escasa y la geografía impone límites severos, la ingeniería puede marcar un antes y un después. Tal es el caso de China, en donde se avanza con la construcción de una obra monumental que consiste en una red de túneles subterráneos y que es la más grande del mundo.

Esta colosal obra cuenta con 664 kilómetros y está destinada a transformar de manera definitiva el acceso al agua en la provincia de Yunnan.

Este proyecto demuestra cómo la combinación de visión estratégica, tecnología y planificación permite convertir desafíos naturales en oportunidades de desarrollo.

Red de túneles en China Foto: Uno

¿Cuál es el proyecto colosal que lleva a cabo China?

Es el Proyecto Central de Desvío de Agua de Yunnan, una ambiciosa iniciativa que busca trasladar agua desde el río Jinsha hacia el centro de la provincia que coincide con ser una región densamente poblada y con una demanda hídrica en aumento.

Son más de 600 kilómetros del sistema que se desarrollan bajo tierra y atraviesan terrenos complejos donde abundan deslizamientos de tierra y flujos de lodo, lo que ha motivado a soluciones innovadoras y un alto nivel de precisión constructiva.

Construcción de la red de túneles hidráulicos más grande del mundo en China. Video: X.

Hay que destacar que cada uno de estos túneles son un verdadero logro de la ingeniería hidráulica. Es que para su puesta en marcha y ejecución se utilizan acero y concreto de alta resistencia, los cuales están diseñados para soportar condiciones climáticas extremas y presiones geológicas variables.

Se ha puesto en marcha una planificación minuciosa y uso de tecnología de avanzada a fin de garantizar la seguridad de la obra y su funcionamiento a largo plazo, incluso en los entornos más complejos del territorio chino.

Una vez finalizado, previsto para 2026, el sistema podrá transferir alrededor de 3,4 mil millones de metros cúbicos de agua por año, beneficiando a más de 11 millones de personas, tanto en áreas urbanas como rurales. Además de asegurar el abastecimiento para el consumo humano, esta obra fortalecerá la agricultura, impulsando la industria local y ayudará a proteger los ecosistemas.

Así, esta monumental red de túneles no solo redefine el paisaje subterráneo de Yunnan, sino que también se convierte en un símbolo del enfoque chino hacia el desarrollo: grandes obras pensadas para resolver problemas estructurales y mejorar la calidad de vida de millones de personas.