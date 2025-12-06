El impresionante puente que toca las nubes: es el más alto del mundo, tiene 625 metros y reduce viajes de dos horas a solo minutos

Puente Gran Cañón de Huajiang, en China. Foto: X @ChinaEmbajadaRD

El puente del Gran Cañón de Huajiang, ubicado en la provincia de Guizhou en China, se posiciona como una obra monumental. Su plataforma se eleva 625 metros sobre el río Beipan y el viaducto se extiende a lo largo de casi 3 kilómetros, cifras que lo convierten en un récord dentro de la ingeniería moderna.

De acuerdo con medios estatales, la construcción llevó menos de cuatro años y superó a otro puente de la misma región, convirtiéndose en el más alto del planeta. Sus torres alcanzan los 262 metros, lo que lo consagra como una de las infraestructuras más imponentes construidas en altura.

China inaugura el puente más alto del mundo. Video X @AlertaMundoNews

La obra integra la carretera Guizhou S57, pensada para conectar zonas montañosas, acortar tiempos de viaje y potenciar el turismo. Aunque algunos servicios, como una cafetería instalada en una de las torres, aún no están totalmente operativos, la afluencia de visitantes es masiva y los alojamientos cercanos trabajan a capacidad completa.

¿Por qué reduce tanto el tiempo de viaje?

Antes de su inauguración, atravesar el cañón implicaba recorrer caminos de montaña estrechos y con curvas, un trayecto que podía tomar hasta dos horas. Con el nuevo puente, el cruce se realiza en un trazado recto que permite unir ambos lados del valle en apenas dos minutos, según datos citados por The Guardian.

El tramo central del viaducto, de 1.420 metros, permite una circulación fluida, sin desvíos, lo que representa una reducción significativa para el tránsito regional y los desplazamientos turísticos.

Puente Gran Cañón de Huajiang, en China. Foto: X @EmbChinaPa

Un trabajador de seguridad que participó en el proyecto, identificado como el señor Fu, describió la experiencia de caminar sobre la estructura: “La vista es fantástica. Debajo pasa el río Beipan, con el pueblo de Huajiang cerca y también una cascada. Es muy emocionante: el puente es muy alto y vienen muchos visitantes”.

Turismo extremo y medidas de seguridad

Además de su función vial, el puente incorpora miradores panorámicos, una pasarela de vidrio a más de 580 metros de altura, zonas habilitadas para puenting, espacios de slackline y áreas pensadas para eventos de salto BASE. Para garantizar la seguridad y evitar la saturación, se estableció un límite diario de 5.000 visitantes.

Aun así, no todo fue positivo: en redes sociales surgieron críticas por el alto precio de las entradas, la falta de estacionamiento y algunas áreas del complejo que aún no están totalmente operativas. Pese a eso, comercios y hospedajes registrados en la zona reportan un notable incremento de actividad y reservas.

Puente Gran Cañón de Huajiang, en China. Foto: X @ChEmbPa

Impacto económico en las comunidades cercanas

El movimiento turístico ya generó un fuerte impacto en la economía local. Hoteles, restaurantes y negocios informan un aumento significativo en la demanda desde la apertura, con establecimientos que aseguran haber alcanzado el 100% de ocupación en las primeras semanas.

Sin embargo, parte de la población expresa preocupación por cómo manejar este crecimiento. Hay advertencias sobre posibles congestionamientos, el aumento del costo de vida y la necesidad de que los beneficios económicos lleguen también a las comunidades más pequeñas, y no solo a los grandes operadores turísticos.