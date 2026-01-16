Agentes del ICE, Estados Unidos. Foto: REUTERS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) genera mucha polémica en Estados Unidos, en especial luego del asesinato de Renee Good, una mujer de Minnesota. Justamente, en el mismo estado, se conoció un nuevo video de los agentes de ICE en el que golpean a un joven, con fuertes rodillazos contra su cabeza.

El clip se conoció en las últimas horas y fue realizado por una mujer que se encontró la situación en Minneapolis. La ciudadana trabajaba en un refugio y, al salir del establecimiento, se encontró con el violento arresto.

Represión en Estados Unidos: el impactante video del ataque de los agentes de ICE contra un joven

Agentes del ICE atacan violentamente a un joven mientras lo detienen. Video: YouTube.

En este marco, la tensión social crece aún más. Durante el jueves, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con invocar la Ley de Insurrección si las autoridades demócratas no ponen fin a “los agitadores que están atacando” a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde que la Administración de Donald Trump desplegó a los agentes federales en la zona -pese al rechazo del alcalde de la ciudad, Jacob Frey, y el gobernador del estado, Tim Walz- una mujer de 37 años falleció tras recibir varios disparos por parte de uno de los efectivos, y un hombre recibió un tiro en la pierna por parte de otro agente.

Fotografía que muestra un altar durante una vigilia en el lugar donde una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, este miércoles, en Minneapolis (Estados Unidos). Foto: EFE

Caos en Minneapolis tras el asesinato de una mujer

Además, los agentes intensificaron los registros y los arrestos en los domicilios donde, supuestamente, residen familias de inmigrantes indocumentados y el Departamento de Seguridad Nacional ordenó una operación para reexaminar los casos de los refugiados aprobados en los últimos años.

En este contexto, ocurrió el violento hecho que quedó registrado en video. La mujer que filmó el arresto pidió por favor que no golpeen su cabeza, además de que intentó reconocer al joven, pero solo llegó a decir su nombre de pila: “Ricardo”.

Agentes del ICE, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Los vecinos de la ciudad han salido a las calles a protestar contra la campaña de los agentes migratorios contra sus comunidades y se han vivido enfrentamientos de alta tensión entre ellos, muchos de los que han terminando en detenciones de estadounidenses.

Desde la muerte de la mujer, Renee Good, Frey y Walz pidieron que cesaran las actividades de los agentes federales en la ciudad, pero, tras ver que las movilizaciones recuperaron esta exigencia, el Gobierno de EE.UU. decidió enviar más agentes.

Las imágenes de las protestas muestran a los agentes federales utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadir a los manifestantes y a estos lanzando fuegos artificiales contra los efectivos.

Un niño de seis meses acabó hospitalizado después de que agentes del ICE lanzaran estos químicos contra la furgoneta en la que se encontraba junto a su familia en Mineápolis, según la cadena local de Fox.

Bajo el pretexto de estos “ataques”, Trump amenazó con activar la Ley de Insurrección de 1807, uno de los poderes de emergencia más poderosos que permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.