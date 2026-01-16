El rescate de María Corina Machado. Foto: Captura

En las últimas horas, salió a la luz un video nunca antes visto que muestra cómo fue el operativo secreto que permitió sacar a María Corina Machado de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Las imágenes fueron difundidas difundidas por DC Draino y corroboradas por el grupo de veteranos de misiones especiales Grey Bull Rescue. En el clip se ve el momento en que la líder opositora venezolana es recogida por una embarcación en alta mar durante un trayecto complejo y bajo estrictas medidas de seguridad rumbo a Curazao, antes de continuar hacia Europa.

Video inédito del operativo secreto que permitió sacar a María Corina Machado de Venezuela

La maniobra se llevó a cabo en diciembre bajo el nombre “Operación Dinamita Dorada” y tuvo como objetivo sacar a Machado de Venezuela evitando los controles y la vigilancia de las fuerzas de seguridad chavistas.

En el video, tras ser rescatada, la líder opositora se dirige a la cámara y declara: “Soy María Corina Machado, estoy viva y a salvo y muy agradecida”.

Además, se puede ver a Bryan Stern, uno de los responsables del grupo, explicando desde una embarcación el inicio del procedimiento, para luego mostrar a el momento en que Machado aborda una lancha en un punto de encuentro en altamar, tras salir de una zona considerada de peligro.

Tras concretarse la misión, Machado continuó su viaje hacia Oslo para participar de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, cuya medalla entregó este jueves 15 de enero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, junto a Donald Trump. Foto: EYEPRESS via Reuters Connect

El regalo de María Corina Machado a Donald Trump

Machado visitó a Trump este jueves en la Casa Blanca. La líder opositora de Venezuela aprovechó para hacerle un obsequio a modo de “gratitud” por lo hecho para detener al régimen de Nicolás Maduro: le regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en Oslo.

La política utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: “En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz” y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar “su libertad”, de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.

Machado agregó que le aseguró a Trump “que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia”.