El Papa criticó la importancia excesiva que se le da a la aprobación física:

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. Foto: via REUTERS

El papa León XIV se refirió en tono de crítica este domingo a que “a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad” y aseguró que no son necesarios “estos sucedáneos de felicidad”.

¿Qué dijo el Papa sobre la aprobación?

Sus palabras resonaron fuerte durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro. “De hecho, a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad, hasta el punto de condicionar las ideas, los comportamientos y los estados de ánimo de las personas, causando sufrimiento y divisiones, y produciendo estilos de vida y de relación efímeros, decepcionantes y oprimentes”, lamentó el sumo pontífice mientras se asomó por la ventana del palacio apostólico frente a los fieles.

Papa León XIV en el Vaticano. Foto: Reuters (Remo Casilli)

Y aseguró: “No necesitamos estos sucedáneos de la felicidad. Nuestra alegría y nuestra grandeza no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos”.

Por ello pidió a los fieles: “No malgastemos tiempo y energías persiguiendo lo que es mera apariencia” e instó a amar “las cosas sencillas y las palabras sinceras, viviendo con sobriedad y profundidad de mente y de corazón, conformándonos con lo necesario y encontrando cada día, en cuanto sea posible, un momento especial en el que detenernos en silencio para rezar, reflexionar, escuchar...”.

León XIV también recordó que la próxima semana se rezará por la unidad de los cristianos, que “debe impulsar el compromiso por la paz”. “Invito a todas las comunidades católicas a reforzar las oraciones por la plena comunión entre todas las Iglesias cristianas, y esto debe ir acompañado de la oración y el compromiso por la paz”, dijo.

Papa León XIV. Foto: REUTERS

Y recordó en particular las dificultades de la República Democrática del Congo y pidió oraciones y solidaridad para las poblaciones afectadas por las inundaciones en África meridional.