Incendios en el sur de Chile. Foto: REUTERS

Hay aún 14 focos de incendios activos en las regiones de Ñuble y Biobío en el sur de Chile, a unos 500 kilómetros de distancia de Santiago, por lo que los bomberos y agentes de seguridad actúan sin descanso para sofocar las llamas.

Desde el propio gobierno chileno aclararon que están enfrentando un “cuadro complejo” de situación, mientras se suman cada vez más evacuados por el avance del fuego.

Incendios en Chile. Foto: REUTERS

16 muertos y más de 50.000 evacuados por los incendios en Chile

El Gobierno de Chile informó este domingo que a causa de los incendios forestales que afectan el sur del país ya hay 16 personas fallecidas y al menos 50.000 evacuados. Ante este contexto, el presidente saliente de la nación trasandina, Gabriel Boric, viajará a las zonas afectadas.

Incendios en Chile. Foto: REUTERS

Las temperaturas altas y los fuertes vientos perjudican sobremanera las labores de los bomberos y la asistencia para sofocar las llamas, por lo que se mantienen activos estos 14 focos de incendios.

Ya quedó declarado el estado de emergencia por parte de Boric: “Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Ñuble y Biobío (...) Todos los recursos están disponibles”, señaló.

Incendios en Chile. Foto: REUTERS

Por tanto, entre otras cuestiones operativas, las Fuerzas Armadas chilenas toman el control de la zona para llevar a cabo tareas de rescate y apaciguar el avance de las llamas.

También se pronunció el recientemente electo presidente, José Antonio Kast, sobre este desastre natural: “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”.

Incendios en Chile. Foto: REUTERS

Entretanto, el gobernador de la región de Biobío, Sergio Giacaman, sentenció que la situación de los incendios es mucho más grave que el desastre natural que Chile vivió con el terremoto del 2010, donde la cifra oficial señaló que hubo 525 fallecidos y alrededor de 25 desaparecidos, además de que 2 millones de personas se vieron damnificadas en aquella oportunidad.

Incendios en Chile. Foto: REUTERS

En ese sentido, Giacaman evidenció que las condiciones meteorológicas previstas (altas temperaturas y fuertes vientos) podrían intensificar la catástrofe actual y contribuir en la propagación del fuego. Por tanto, se prevé que las cifras de damnificados podrían aumentar en las próximas horas.