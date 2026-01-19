Cada vez más quejas contra el Servicio de Inmigración en Minnesota:

El ICE se lleva bruscamente a un anciano de su casa. Foto: REUTERS

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenidas a unas 73.000 personas, la cifra más alta en la historia, y al menos cuatro migrantes murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los primeros 10 días de 2026. Sin embargo, la agencia federal parece no conformarse y se llevó a un anciano esposado tras extraerlo bruscamente de su casa.

La indignación fue total en Minnesota, donde tiene lugar una escalada de tensión entre los vecinos que se oponen a la presencia de los agentes federales en la región, debido a que hacía frío y ni siquiera dejaron que el hombre que se vistiera.

Mientras sacaban al mayor de edad en pantalones cortos y con el torso desnudo, los silbidos y abucheos no se hicieron esperar. Incluso se pudo ver a mujeres llorando por la deshumanización con la que se lo trató al señor.

El anciano extraído a la fuerza de su casa. Video: X @trtworld

Estos movimientos del ICE son parte de una operación federal para aplicar la ley migratoria que el Departamento de Seguridad Nacional destaca como de la más grande de su tipo, con muchos agentes desplegados en el propio estado de Minnesota para llevar a cabo arrestos, detenciones y deportaciones.

Es que esta no es la primera vez que pasa un episodio de esta naturaleza: los oficiales ya quedaron registrados por los vecinos que grabaron con sus celulares mientras ellos derribaban puertas, o lanzaban gases lacrimógenos y detenían a las personas en la vía pública o dentro de los comercios.

Récord de migrantes detenidos en Estados Unidos

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenidas a más de 70.000 personas, una cifra que revela un aumento del 84% en la cantidad de detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Donald Trump asumiera el poder, con una serie de políticas antimigrantes centradas en detener y deportar a la mayor cantidad de individuos posible.

Pese a que menos de la mitad (47%) de los detenidos tienen antecedentes criminales en Estados Unidos, la Administración republicana insiste en que su plan es aumentar la capacidad de detención -abriendo más centros o expandiendo los existentes- a un promedio de 100.000 personas cada día.

Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota. Foto: REUTERS

El año pasado, con la aprobación del presupuesto apodado por Trump como el ‘Gran y Hermoso Proyecto de Ley’, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un paquete de financiación plurianual de casi 191.000 millones de dólares, la mayor cantidad de financiación que esta agencia recibió desde que fue fundada en 2002.

Por si no fuera suficiente, las condiciones en los centros de detención para migrantes fueron tildadas de “inhumanas” por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, que revelaron abusos físicos y psicológicos hacia los detenidos, al igual que hacinamiento.