Grave accidente de trenes en España. Foto: EFE.

Este domingo, un choque entre dos trenes en el sur de España dejó al menos 39 personas muertas y cientos de heridos. Las autoridades aclararon que el número de víctimas podría aumentar.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió cuando un tren de la empresa Iryo, que viajaba de Málaga a la estación Puerta de Atocha con 317 pasajeros, descarriló en sus últimos tres vagones e invadió la vía de al lado. En ese momento, por ese tramo circulaba otro tren, que también se salió de las vías.

Como consecuencia, los vagones del primer tren chocaron contra los dos primeros vagones de un tren Alvia de Renfe, que fueron empujados y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

Muertos y heridos de gravedad

Las últimas noticias indicaron que hay cerca de 39 fallecidos y 48 personas que fueron ingresadas en distintos hospitales, 12 de ellas en grave estado.

Por su parte, el servicio de emergencias informó que 122 personas aproximadamente fueron atendidas como consecuencia de este accidente, y 74 ya fueron dadas de alta.

Investigación en marcha

El tren Iryo que descarriló había sido revisado el 15 de enero, hace solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la propia empresa, que confirmó que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de las pesquisas.

El accidente se produjo en un tramo recto de la vía de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación finalizaron en mayo, con una inversión de 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares).

El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró este lunes que este accidente es “raro y difícil de explicar”, porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y también se había renovado recientemente la infraestructura.

La respuesta de las autoridades

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó esta mañana a la zona para conocer de primera mano la situación y aseguró estar trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros.

Los reyes Felipe VI y Letizia, que están en Atenas para asistir este lunes al funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina emérita Sofía, señalaron anoche estar siguiendo con “gran preocupación” lo sucedido y trasladaron su pésame.

Antecedentes en España

El descarrilamiento de este domingo es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España.

El accidente con más víctimas mortales ocurrió el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando un tren de Madrid a Galicia chocó contra una locomotora en maniobras. El régimen franquista silenció inicialmente lo sucedido, y aunque la cifra oficial facilitada por Renfe después fue de 78 muertos y 75 heridos, según diversas fuentes se estima que hubo unos 500 fallecidos.

La segunda mayor tragedia se dio el 24 de julio de 2013. 79 personas fallecieron y 143 resultaron heridas al descarrilar en Galicia (noroeste) un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol. El exceso de velocidad fue la causa.