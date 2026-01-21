Daniel Noboa. Foto: REUTERS

Daniel Noboa anunció que Ecuador aplicará “una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia” por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló en su cuenta de X.

“Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”, añadió.

El presidente indicó que la medida se mantendrá “hasta que exista un compromiso real” por parte de Colombia “para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: REUTERS

La situación en una frontera “caliente”

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisan con frecuencia cargamentos de droga provenientes de Colombia.

Los soldados sospechan que la droga pertenece a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC.

A este grupo armado, el Gobierno ecuatoriano también atribuye el asesinato de once militares el 9 de mayo pasado en una emboscada mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de cocaína que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.