Groenlandia prepara sus hogares ante el interés de Donald Trump en la isla danesa. Foto: via REUTERS

El Gobierno del territorio autónomo danés de Groenlandia publicó este miércoles una guía para preparar a los hogares ante situaciones de crisis, en medio del interés de Donald Trump por controlar la isla.

El documento titulado “Preparado para la crisis” fue presentado por el Ministerio de Naturaleza y Medioambiente del Ejecutivo de la isla ártica del Reino de Dinamarca para responder a “eventos” que hagan “particularmente vulnerable” a la población.

“Tenemos una tradición de estar bien preparados, también en parte porque la meteorología inestable, el cambio climático son parte de nuestra vida diaria” y “ocasionalmente experimentamos eventos que nos hacen particularmente vulnerables, algo que experimentamos, entre otras cosas, con apagones”, dijo Peter Borg, responsable -entre otras áreas- del Ministerio de Autosuficiencia en el Gobierno de Groenlandia.

Según explicó en un comunicado el Gobierno de la isla ártica, la guía “es un complemento a la preparación existente y debe considerarse como una ayuda para el individuo y como un refuerzo para la comunidad”.

El texto añade que la guía es producto de un año de trabajo tras “una serie de cortes de electricidad de corta y larga duración” que afectaron a la isla.

La “guía de supervivencia” para los habitantes de Groenlandia

El documento invita a los groenlandeses a tener entre sus pertenencias: tres litros de agua por persona y día, comida duradera y fácil de preparar para cinco jornadas, medicinas que incluyan un kit de primeros auxilios, bienes de higiene como papel higiénico y desinfectante para las manos, además de recursos para luchar contra el frío.

En una isla ártica donde las temperaturas pueden llegar a menos 20 grados centígrados, las autoridades recomiendan tener también desde mantas y ropa caliente, hasta fuentes de calor como hornillos, estufas de queroseno, velas y hasta un generador de emergencia con su correspondiente combustible.

Además, entre las “otras necesidades” de la guía se incluyen: bengalas, diferentes modos de pago, ya sea con tarjetas o dinero en efectivo, pilas y baterías externas para dispositivos como los teléfonos móviles.

Para que los groenlandeses puedan mantenerse informados, su Gobierno les recomienda también disponer de una radio que funcione con pilas, células solares o manivela; tener a mano los teléfonos de familiares, vecinos y autoridades, y no desechar la opción de contar con equipos de comunicación por satélite.

La publicación de la guía, se produjo en una jornada en la que, tras semanas de debate sobre el insistente interés de Trump por controlar la isla ártica, el jefe del Estado estadounidense pidió en el Foro Económico de Davos negociaciones “inmediatas” para la adquisición de territorio autónomo danés.

Donald Trump, sobre Groenlandia: “No quiero recurrir a la fuerza”

“Estados Unidos está en medio de un incremento económico como no se ha visto en nuestro país. Con la administración Biden había bajo crecimiento, alta inflación, una receta para un declive económico. Pero ahora, después de un año de mis políticas, estamos viendo exactamente lo opuesto”, explicó Trump durante su intervención en Davos.

Una de las partes más esperadas de su discurso fue la referida a Groenlandia, en donde volvió a recalcar que su país necesita hacerse del control de esta isla por razones de seguridad nacional e internacional.

Además, aseveró que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la Segunda Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

Aunque también respecto de este tema, afirmó que se opone a cualquier tipo de enfrentamiento bélico con Dinamarca o la OTAN: “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”.