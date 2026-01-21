Evacuaron el Foro Económico de Davos. Foto: Créditos a NRK

Un tenso momento se vivió este miércoles en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, cuando uno de los salones de conferencias debió ser evacuado.

“Acabamos de ser evacuados del Centro de Congresos. Equipos de emergencia intentan determinar qué está causando un olor que está haciendo toser a algunas personas en nuestra área”, señaló Edward Lawrence, corresponsal de la Casa Blanca para la cadena Fox y quien compartió imágenes del tenso momento en sus redes.

Evacuaron el Foro Económico de Davos. Video: X @EdwardLawrence

Por qué evacuaron el Foro de Davos

Según informó NRK, equipos de bomberos y ambulancias llegan al recinto. En tanto, medios locales como el diario Blick afirmaron que se trató de un incendio en un hotel cercano al Foro, por lo que -tal como señalan otros reportes- la presencia de humo y olores inusuales en la sala principal del evento hizo que se tome la decisión de retirar a los presentes.

Noticia en desarrollo...