El presidente argentino está en Suiza en el marco del Foro de Davos. Foto: Prensa Gobierno

Un informe del Foro Económico Mundial publicado en la antesala de la cumbre en Davos, Suiza, expuso que las preocupaciones de los empresarios argentinos cambiaron en los últimos años y en la actualidad, reflejan desafíos estructurales más que los tradicionales riesgos macroeconómicos como la inflación o la deuda. Según el Informe de Riesgos Globales 2026, el principal riesgo global a corto plazo está asociado con el uso de aranceles, sanciones, subsidios y controles tecnológicos con fines geopolíticos, lo que preocupa a líderes empresariales a nivel mundial. En Argentina, sin embargo, la percepción local de riesgos presentó un patrón particular frente a ese panorama internacional.

El capítulo argentino del reporte, elaborado con aporte del IAE Business School, reveló que las preocupaciones de los empresarios locales se concentraron en factores vinculados a la actividad económica y la cohesión social, desplazando a la inflación y la deuda de los primeros lugares en la agenda de riesgos. El estudio identificó como principales riesgos percibidos por los líderes empresariales argentinos lo siguiente:

Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes, que abarcan educación, infraestructura y sistema previsional.

Falta de oportunidades económicas o desempleo, que representa un temor sobre el dinamismo del mercado laboral.

Deterioro de la economía, entendido como riesgo de recesión o estancamiento productivo.

Polarización social, reflejando desafíos en la cohesión social y la estabilidad política.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Este cambio de énfasis vinculado a los riesgos financieros y de precios hacia cuestiones más profundas de la economía real y la estructura social se explica en parte porque, según el informe, “la inflación y la deuda pública dejan de figurar entre los principales riesgos para Argentina”, mientras ganan relevancia cuestiones como la insuficiencia de servicios públicos y la polarización social.

La difusión del informe ocurrió en pleno desarrollo del Foro Económico de Davos, donde líderes políticos y empresariales discutieron el escenario global de riesgos en medio de tensiones geoeconómicas, restructuraciones de cadenas de valor y fragmentaciones comerciales. En ese contexto, Argentina se destacó por sus desafíos internos, aunque otros análisis globales también marcaron preocupación por confrontaciones económicas entre grandes potencias.

El cambio en la percepción de riesgos empresariales argentinos coincidió con otros análisis externos que ubicaron problemas estructurales, como la insuficiencia de servicios públicos o las debilidades en la protección social, aspectos considerados obstáculos para el crecimiento sostenible incluso en medio de expectativas de expansión económica para el transcurso del 2026.

Milei dijo que con el acuerdo comercial “se van a perder puestos de trabajo”, pero aclaró: “Eso le permite a los individuos gastar menos dinero”

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó en Paraguay el pasado sábado 17 de enero y fue celebrado por los líderes mundiales, entre ellos, Javier Milei. Sin embargo, el pacto dio un giro inesperado luego de que el Parlamento Europeo lo haya frenado: con 334 votos a favor y 324 en contra, el Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

Sin embargo, Milei no habló del revés que sufrió el acuerdo a pesar de la trascendencia que tuvo a nivel internacional, sino del impacto que podría tener en la industria argentina. “Usted cuando diseña la política lo hace en cuanto a valores éticos y morales. Entonces explíqueme ¿por qué va a justificar que la gran mayoría de los argentinos tengan que pagar más caros bienes que podrían conseguir más barato? Porque también es falso que eso destruye empleos", introdujo.

Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial. Foto: Prensa Presidencia

“Cuando usted abre la economía, hay productos que van a estar más baratos. Y bueno... usted va a perder puestos de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero”, aclaró Milei. Y ejemplificó: “En Argentina, una remera se pagaba 40 dólares. Sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además, tiene productividad más alta”.

De esta manera, el presidente reconoció que se perderán puestos de trabajo, pero no lo planteó como un efecto negativo, sino como parte de un proceso de reasignación dentro de la economía. Su argumento central es que no hay pérdida neta de empleo porque el ahorro del consumidor -ejemplo de la remera que baja de 40 a 5 dólares- se redirige a otros sectores generando nuevos puestos de trabajo en actividades.