“Sueño del Desierto”, el tren más lujoso del mundo:

El tren más lujoso del mundo, el "Sueño del desierto". Foto: X/@elcorreo_ae

Se denomina como el “Sueño del desierto” y este mote ya da una señal de cómo será este tren de lujo que transportará solo 66 pasajeros por viaje: promete ser una experiencia única de confort solo para algunos privilegiados.

Arabia Saudita tendrá el honor de ofrecer esta experiencia única de confort selecto, donde la innovación será una de las claves para viajar diferente. Se trata, en definitiva, del tren más lujoso del mundo.

El tren más lujoso del mundo, el "Sueño del desierto". Foto: X/@restitutorII

El “Sueño del desierto”, el tren de mayor lujo en el mundo

La presentación oficial de este medio de transporte está pactada para fines del 2026, dentro del marco de la estrategia de turismo que quiere ofrecer la nación saudí.

El servicio, desarrollado por el grupo italiano Arsenale en colaboración con Saudi Arabia Railways, promete realizar viajes de una o dos noches a través de rutas ya existentes que abarcan 1.300 kilómetros.

La formación estará equipada con 31 suites privadas y dos suites presidenciales, y contará con apenas una capacidad para 66 pasajeros.

El tren más lujoso del mundo, el "Sueño del desierto". Foto: X/@restitutorII

Los interiores de este lujoso tren están inspirados en los paisajes del desierto: tonos en color arena, tallados en madera y luminarias de vidrio de Murano, piezas de iluminación artesanales, que son mundialmente reconocidas por su belleza y diseños únicos, y están elaboradas por maestros vidrieros de la isla de Murano, en Italia.

El tren más lujoso del mundo, el "Sueño del desierto". Foto: X/@restitutorII

También tendrá un salón central tipo Majlis en donde se podrá socializar y dos coches restaurante con propuestas culinarias locales y menús de fusión italiana a nivel Michelin.

Las autoridades de Arabia sostienen que el proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Transporte y Logística, que tiene como objetivo modernizar la movilidad en el país, además de atraer inversión extranjera. El propio ministro Saleh bin Nasser Al-Jasser recalcó el avance de Arabia Saudita dentro de experiencias de viaje de clase mundial.

El tren más lujoso del mundo, el "Sueño del desierto". Foto: X/@restitutorII

A bordo del “Sueño del desierto”, los pasajeros podrán disfrutar de un lujo sin igual, en donde todo su interior refleja la idea de la cultura saudí y el espíritu del desierto, y se fusiona lo moderno con las tradiciones milenarias.