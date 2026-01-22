El despliegue permanente de cazas Eurofighter Typhoon en las Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

En el marco de una presencia militar sostenida del Reino Unido en las Islas Malvinas desde 1986 -reflejando la prioridad estratégica que le asigna a la seguridad en el Atlántico Sur-, Londres reafirmó su compromiso con la defensa de su soberanía en el archipiélago reclamado por la República Argentina.

La nación europea desplegó, de forma permanente, cuatro cazas Eurofighter Typhoon, capaces de responder ante cualquier amenaza aérea. Se encuentran en la base de Mount Pleasant, donde operan bajo un sistema QRA (Quick Reaction Alert) las 24 horas para interceptar aeronaves no identificadas.

Aviones Eurofighter Typhoon del Reino Unido. Foto: Crown Copyright

Por una decisión de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), tanto los aviones como la tripulación están en estado de preparación para despegar en minutos ante cualquier amenaza aérea. Mediante estas prácticas, se busca “salvaguardar la soberanía del Reino Unido, con aeronaves en alerta de reacción rápida, listas las 24 horas, los siete días de la semana”, explicó la RAF.

Esta situación se suma a la llamada Operación Southern Sovereignty, una serie de maniobras conjuntas que integran componentes navales, terrestres y aéreos. La misma involucra al patrullero HMS Forth, cazas Eurofighter y aviones de transporte A400M Atlas, consolidando la capacidad de proyección del Reino Unido en una región de importancia estratégica para su defensa global.

Un Eurofighter Typhoon FGR4 aterrizando en la base de Mount Pleasant en las Islas Malvinas. Foto: Wikipedia.

El Reino Unido y Argentina, intereses contrapuestos

Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas desde 1833, cuando Gran Bretaña las ocupó militarmente, desalojando a las autoridades argentinas y la población local. Esa situación generó una protesta diplomática inmediata, consolidando un reclamo ininterrumpido que se remonta a la herencia territorial española y se mantiene activo hoy en día, siendo un objetivo nacional permanente.

Esa demanda, sumada a resoluciones de la Asamblea General de la ONU que instan a las partes a resolver la disputa de soberanía de manera bilateral y a respetar el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, poco le importan al Reino Unido.

El Reino Unido mantiene una presencia militar en las Islas Malvinas, pese al reclamo de soberanía argentino. Foto: NA

La potencia mundial continúa con su política de seguridad global, que se enmarca en la Revisión Estratégica de Defensa 2025. La misma subraya la importancia de los territorios ultramarinos y la necesidad de mantener capacidades de respuesta rápida en regiones remotas. Estas operaciones contribuyen a la militarización del Atlántico Sur y complican los esfuerzos diplomáticos para una solución negociada de la disputa de soberanía.

A 60 años de un acuerdo para negociar, el Reino Unido continúa militarizando las Islas Malvinas

Al cumplirse en 60 años de un comunicado conjunto en el que la República Argentina y el Reino Unido expresaron su voluntad de sentarse a negociar por Malvinas, el reclamo por la soberanía está más vivo que nunca.

El comunicado conjunto fue emitido el 14 de enero de 1966 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Miguel Ángel Zavala Ortiz, y el entonces secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, Michael Stewart. Aquella nota oficial “sentó un precedente fundamental en la historia diplomática” del país sudamericano “al formalizar la voluntad de ambas partes de iniciar negociaciones para resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

El comunicado conjunto entre Argentina y el Reino Unido en 1966. Foto: Archivo

Zavala Ortiz y Stewart coincidieron en la necesidad de proseguir las conversaciones sin demora a través de la vía diplomática “a fin de encontrar una solución pacífica al problema e impedir que la cuestión llegue a afectar las excelentes relaciones que vinculan a la Argentina y al Reino Unido”.

Las Islas Malvinas, un reclamo histórico de Argentina

Un año antes del comunicado conjunto, en 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 2065, a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a entablar “sin demora” negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

A partir de aquella resolución, hubo negociaciones bilaterales entre 1966 y 1982, en las que hasta se exploraron alternativas como una administración conjunta de las islas y una transferencia progresiva a Argentina, pero el proceso quedó truncado a partir de la decisión por parte de la dictadura militar de desembarcar con tropas en Malvinas, acto que desencadenó la guerra.

Tras el regreso de Argentina a la democracia en 1983, el país sudamericano no dejó de reclamar su soberanía en todo tipo de foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU reiteraron el llamado a negociaciones decenas de veces, sin que Londres se avenga a ello.

“A seis décadas de la admisión del Reino Unido de la imperiosa necesidad de resolver la cuestión de las Islas Malvinas por la vía diplomática, Argentina reitera su plena disposición para un diálogo constructivo y sincero, en el marco del derecho internacional”, señaló la Cancillería argentina al cumplirse 60 años del primer comunicado conjunto.