Las Islas Malvinas, un territorio con mucha historia. Foto: NA.

Las Islas Malvinas, ese remoto archipiélago del Atlántico Sur que estuvo en el centro de una de las disputas más duraderas del continente sudamericano, esconden mucho más que un conflicto bélico. A cientos de kilómetros de la costa patagónica, estas islas combinan una rica historia, una sociedad singular, una naturaleza sorprendente y datos cotidianos poco conocidos que merecen ser descubiertos más allá de las tensiones diplomáticas.

La historia de las Islas Malvinas está marcada por una prolongada disputa de soberanía que se remonta al siglo XIX, cuando el Reino Unido ocupó y usurpó el archipiélago en 1833, expulsando a las autoridades argentinas allí establecidas. Ese reclamo histórico tuvo su episodio más dramático en 1982, con la Guerra de Malvinas. El conflicto comenzó el 2 de abril, cuando fuerzas argentinas desembarcaron en las islas con el objetivo de recuperar el territorio. El Reino Unido respondió con el envío de una poderosa fuerza militar que, tras 74 días de combates, retomó el control del archipiélago, lo que derivó en la rendición argentina el 14 de junio. La guerra dejó cientos de muertos en ambos bandos y una profunda huella política, social y simbólica que aún atraviesa a la Argentina.

La Guerra de Malvinas. Foto: Román von Eckstein/Pool / Latin

Pero estas islas en el Atlántico Sur son mucho más que terreno de un conflicto histórico: su geografía, su vida cotidiana y su carácter único esconden curiosidades que pocos conocen. Desde aspectos de su población hasta particularidades ambientales y culturales, existen datos que sorprenden incluso a quienes creen saberlo todo sobre este lugar.

Por nombrar apenas una de las curiosidades menos conocidas de las Islas Malvinas, el archipiélago no se limita únicamente a sus dos territorios principales, sino que está integrado por más de 200 islas e islotes. Si bien las islas Soledad y Gran Malvina concentran la mayor parte de la superficie total (11.718 kilómetros cuadrados), el territorio se completa con numerosos islotes de menor tamaño, como San José, Trinidad, Borbón o Bougainville, que conforman una compleja red insular y forman parte indivisible del territorio malvinense, en gran medida poco explorado y desconocido para el público general.

Una por una, las curiosidades más impresionantes de las Islas Malvinas

Una de las primeras particularidades es su población. En las islas viven poco más de 3.500 personas, pero entre ellas conviven habitantes de 86 nacionalidades distintas. Esta diversidad se explica, en parte, por la llegada de trabajadores extranjeros vinculados a la pesca, el turismo y los servicios, lo que da lugar a una comunidad pequeña pero multicultural en uno de los puntos más aislados del planeta.

En términos geográficos, el relieve de las Malvinas también rompe con algunas ideas preconcebidas. Su punto más alto es el cerro Alberdi, que alcanza apenas 705 metros sobre el nivel del mar. Lejos de grandes montañas, el paisaje está dominado por colinas suaves, turberas y extensas planicies barridas por el viento, que le dan a las islas un aspecto agreste y despojado.

El paisaje en las Islas Malvinas. Foto: Reuters

La distribución de la población es otro dato llamativo: cerca del 80% de los habitantes reside en Puerto Argentino, la capital y principal centro urbano del archipiélago. En esa ciudad funcionan las dos principales instituciones educativas del territorio -una escuela primaria, con unos 250 alumnos, y una escuela secundaria, con aproximadamente 150, donde gran parte del cuerpo docente está integrado por profesores provenientes de Chile y Perú- y el Hospital Memorial Rey Eduardo VI, único centro de atención médica en las islas, que concentra los servicios de salud y las especialidades para toda la población del archipiélago.

La relación entre los habitantes y la fauna local también tiene particularidades. Una de las prácticas tradicionales es la recolección controlada de huevos de pingüino, permitida solo en ciertas épocas del año y bajo normas estrictas para no afectar a las colonias. Esta costumbre refleja la convivencia cotidiana con una naturaleza que forma parte central de la identidad isleña.

Las Islas Malvinas cuentan con paisajes realmente bellos. Foto: Unsplash

Incluso la conectividad dentro del archipiélago presenta características particulares. Lejos de contar con una red de vuelos comerciales tradicionales, el traslado aéreo se realiza mediante pequeños aviones que operan de manera flexible, casi como un sistema de “taxi aéreo”. Los recorridos se definen en función de la demanda y de las condiciones meteorológicas, y los aterrizajes suelen realizarse en pistas rurales o campos abiertos. Este servicio resulta clave para la vida cotidiana en las islas, dada la dispersión de los asentamientos y las dificultades que impone el terreno, y se lleva a cabo con aeronaves livianas, como aviones tipo Cessna, destinadas al transporte de pasajeros y carga liviana.

Estas curiosidades muestran que las Malvinas no son solo un escenario de disputa histórica, sino también un territorio con dinámicas propias, marcado por el aislamiento, la diversidad y una estrecha relación con el entorno natural. Un archipiélago donde la historia pesa, pero no lo explica todo.