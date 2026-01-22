Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: REUTERS

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este jueves desde Davos una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos antes del fin de semana en Emiratos Árabes Unidos.

Zelenski afirmó además que el punto central estará fijado en el reparto de la región del Donbás, ocupada parcialmente por el Kremlin, que reclama en su totalidad para poner fin a la guerra.

“Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos y será mañana y pasado mañana”, indicó el presidente ucraniano mientras respondía preguntas tras su intervención en el Foro Económico realizado en la localidad suiza de Davos.

Volodimir Zelenski volverá a reunirse con Donald Trump. Foto: via REUTERS

“Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense”, añadió Zelenski, que dio a entender que esta inesperada iniciativa diplomática estaba liderada por Washington.

“Los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania”, añadió.

Sobre los planes de cara a la cita en EAU, Zelenski explicó que el equipo negociador estadounidense se reunirá primero con sus homólogos ucranianos y luego con la parte rusa, después de que este jueves el jefe de Estado de Ucrania se reuniera durante casi una hora en Davos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Querríamos terminar con esta guerra mañana pero, si continúa, Rusia verá reducido su Ejército y Putin tendrá que llevar a cabo una nueva movilización”, concluyó.

Qué temas se tratarán en la reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU

“Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio”, dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada tras su intervención en el Foro Económico de Davos.

Los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto llegar este mismo jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Sin embargo, Witkoff declaró que no pernoctarán en Moscú, sino que se desplazarán desde allí a Abu Dabi para celebrar con ucranianos y rusos una reunión a tres bandas.

Zelenski dijo que enviará a los Emiratos a un equipo negociador formado -entre otros- por el jefe de su oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario de su partido, David Arajamia, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov.

Según el presidente ucraniano, se espera que esos contactos duren dos días, es decir, el viernes y el sábado. Por su parte, Moscú no confirmó -por el momento- el envío de emisarios.