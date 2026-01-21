Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

Donald Trump aseguró en Davos que Vladímir Putin aceptó su invitación para formar parte de la Junta de Paz, órgano que debe supervisar el plan de paz del republicano para Gaza y que quiere que ayude a resolver también conflictos globales.

“Fue invitado y aceptó. Muchas personas han aceptado. Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial”, dijo antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos.

El republicano defendió la incorporación del líder ruso al organismo, argumentado que quiere incluir “a todo el mundo” y “a todas las naciones en las que la gente tiene el control” y “el poder, para que nunca tengamos ningún problema”.

Admitió, no obstante, “que hay algunas personas controvertidas en él. Pero son personas que hacen el trabajo. Son personas que tienen una influencia tremenda”.

Aseguró que la Junta de la Paz será la “más prestigiosa de la historia” y “va a hacer mucho del trabajo que deberían haber hecho las Naciones Unidas”, pero también trabajará con la ONU.

“La Junta de la Paz va a ser especial. Vamos a tener paz. Empezó con Gaza, Oriente Medio. Tenemos paz en Oriente Medio, una paz tremenda en Oriente Medio. Nadie pensaba que eso fuera posible. Y eso ocurrió al eliminar la amenaza nuclear de Irán. Sin eso, nunca habría podido ocurrir”, aseguró.

“Este es el mejor consejo que se ha reunido jamás y todo el mundo quiere formar parte de él”, insistió.

Al menos 35 jefes de Estado ya aceptaron formar parte del Consejo de Paz, la mayoría son naciones que están alineadas con Washington.

Trump presidirá el acto de firma para constituir formalmente el Consejo, un organismo que asegura haber creado ante la falta de apoyo de Naciones Unidas para resolver guerras