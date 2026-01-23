Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

El número de muertos en el accidente de trenes ocurrido en el sur de España ascendió a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otros dos cadáveres.

Ambos cadáveres aparecieron debajo del tren de Renfe, uno de los dos implicados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.

Las autoridades ibéricas finalizaron el peritaje de confirmando que el colapso de la infraestructura ferroviaria fue el detonante del impacto.

La investigación apunta a negligencias en el mantenimiento de los carriles pese a las fuertes inversiones públicas, desatando una crisis política y paros gremiales por la falta de protección en los trayectos.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de Marruecos, Rusia y Alemania.