Choque de trenes en España. Foto: REUTERS

Este viernes se conoció la primera hipótesis oficial del choque de trenes de España, tras la información brindada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El informe indica que, a raíz de las muescas que se encontraron en las ruedas de la formación, junto con la deformación del carril, muestran que hubo una fractura en las vías.

La hipótesis: qué pasó en el choque de trenes en España

El texto indica que “se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche y dejó 45 muertos en una vía de alta velocidad en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

La CIAF explica que, además de las muescas encontradas en el tren descarrilado, se detectaron otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

Por ello, plantea como hipótesis que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento.

Choque de trenes en España: encontraron muescas en los coches

En el tren accidentado, los investigadores detectaron muescas en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5.

Subraya la CIAF que estas muescas en las ruedas y la deformación en el carril pueden responder a que este estuviese fracturado. Al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

Grave accidente de trenes en España. Foto: EFE.

Ello provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda.

Sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado.

Concluye que una vez se determinen las causas de la rotura se podrán establecer nuevas líneas de investigación.