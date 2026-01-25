Tormenta polar en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Una de las tormentas invernales más extensas y severas registradas en Estados Unidos en las últimas décadas mantiene en alerta máxima a gran parte del país.

Más de veinte estados declararon la emergencia ante el avance de un sistema meteorológico que combina nieve intensa, lluvia helada, acumulación de hielo y un marcado descenso de las temperaturas, generando un escenario de alto riesgo para la población y las infraestructuras críticas.

Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia por la tormenta invernal. Video: EFE / CARLOS RAMÍREZ.

El fenómeno, impulsado por un vórtice polar extendido o desplazado, ya afecta de manera significativa a regiones del Medio Oeste y el sur estadounidense. Estados como Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas registran condiciones extremas, con rutas intransitables, cortes de energía y suspensión de actividades. El frente continúa su desplazamiento hacia el este y amenaza con impactar en áreas altamente pobladas, incluida la ciudad de Nueva York.

Uno de los principales focos de preocupación es el suministro eléctrico. Según datos de poweroutage.us, más de 47.000 hogares se encuentran sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana la cifra supera los 52.000 usuarios afectados. Las autoridades temen que las precipitaciones heladas, combinadas con temperaturas bajo cero, provoquen daños adicionales en las redes eléctricas en los próximos días.

Tormenta invernal en Houston (Estados Unidos). Foto: EFE

El transporte aéreo también se ve seriamente afectado. Miles de vuelos fueron cancelados en todo el país, con cerca de 4.000 suspensiones registradas el sábado y más de 8.000 previstas para este domingo, lo que complica la movilidad en plena temporada invernal.

El Servicio Nacional de Meteorología anticipa acumulaciones de nieve y hielo de entre 17 y 27 centímetros en Nueva York, con mínimas cercanas a los -9 °C. En ciudades como Baltimore, Filadelfia y Washington D.C., se esperan menores volúmenes de precipitación, aunque con temperaturas igualmente bajas. Tras el paso del frente, el frío se intensificará aún más: entre el lunes y el miércoles, Nueva York podría registrar mínimas de hasta -15 °C.

Tormenta invernal en Houston (Estados Unidos). Foto: EFE.

El impacto del temporal obligó a suspender clases en numerosos distritos escolares del sur del país y al cierre de oficinas federales en Washington D.C. La situación llevó a las autoridades nacionales a emitir reiteradas advertencias a la población.

“En los próximos días, esta tormenta provocará fuertes nevadas, lluvia helada peligrosa, hielo y sensaciones térmicas extremadamente bajas que pondrán vidas en peligro”, dijo en rueda de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que aseguró que las condiciones adversas “se mantendrán durante varios días”.

“Los cortes de energía, el cierre de carreteras y otros efectos ya están afectando al Medio Oeste, el sur y la costa este. Lo más importante que la gente puede hacer en todo el país es, por favor, evitar salir a la carretera y quedarse en casa siempre que sea posible”, añadió.

Tormenta invernal en Houston (Estados Unidos). Foto: EFE

En paralelo, el presidente Donald Trump anunció en redes sociales la aprobación de declaraciones federales de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Tanto el mandatario como Noem destacaron la coordinación del Gobierno federal con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y las autoridades estatales.

La secretaria de Seguridad Nacional confirmó que el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta permanece activado desde hace dos días en Washington y que FEMA ya ha desplegado suministros de emergencia en distintos puntos estratégicos del país.

“Estamos trabajando con nuestras compañías energéticas y comunidades eléctricas rurales para asegurarnos de poder facilitar las reparaciones (de la red) lo antes posible y restablecer el suministro eléctrico, especialmente ante las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días”, puntualizó Noem.

Con el frío extremo aún por delante, las autoridades insisten en que la prevención y la permanencia en los hogares serán claves para reducir riesgos en una semana marcada por condiciones climáticas potencialmente peligrosas.