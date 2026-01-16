Un vórtice polar fuera de temporada afectará a varias regiones por 14 días. Foto: NA.

Un vórtice polar poco habitual para esta época del año avanza sobre y amenaza con instalar un período prolongado de frío extremo. Según los principales modelos meteorológicos, las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio durante al menos 14 días consecutivos, afectando de manera directa al centro y al este del país.

La persistencia del aire ártico, impulsada por una configuración atmosférica inestable, podría generar nevadas frecuentes, ráfagas intensas y una fuerte caída de la sensación térmica en Estados Unidos, con impacto en la vida cotidiana, el transporte y la planificación de viajes.

Qué es el vórtice polar y por qué se prolongará el frío

El vórtice polar es una enorme masa de aire extremadamente frío que normalmente permanece confinada en las regiones cercanas al Ártico. Sin embargo, cuando la corriente en chorro se ondula o se debilita, este aire puede desplazarse hacia latitudes más bajas, provocando episodios de frío intenso.

En este caso, los especialistas explican que se combinarán dos factores clave:

Una cresta de aire cálido sobre la costa del Pacífico.

Una profunda vaguada sobre la región de los Grandes Lagos y el noreste del país.

Esta disposición genera un bloqueo atmosférico que permite el ingreso repetido de aire ártico e impide que las temperaturas se recuperen, dando lugar a un período prolongado de frío sin interrupciones.

Temperaturas por debajo de lo normal

Las proyecciones indican anomalías térmicas significativas en varias ciudades clave:

Chicago : entre 6 y 11 °C por debajo del promedio estacional.

Nueva York : descensos de entre 3 y 6 °C respecto de los valores normales.

En zonas rurales del Medio Oeste, la sensación térmica podría ser aún más baja debido al viento.

Este escenario se mantendría durante dos semanas, algo poco frecuente incluso en pleno invierno.

Las zonas que quedarán “congeladas”

El impacto más severo se concentrará en:

Región de los Grandes Lagos : frío extremo y nevadas persistentes por efecto lago.

Medio Oeste : temperaturas sostenidas muy por debajo de lo habitual.

Noreste interior: episodios de nieve intermitente, hielo en rutas y veredas.

Además, se esperan chaparrones de nieve, ráfagas intensas y visibilidad reducida, lo que podría afectar vuelos y traslados por carretera.

Alerta por posibles tormentas invernales

Meteorólogos de AccuWeather monitorean la posible formación de un bloqueo atmosférico cerca de Groenlandia, una situación que podría favorecer el desarrollo de una tormenta invernal más intensa hacia fines de la próxima semana.

Aunque aún es temprano para definir su magnitud exacta, los expertos recomiendan:

Seguir las alertas meteorológicas.

Extremar precauciones en viajes largos.

Prepararse para un período prolongado de frío extremo y condiciones adversas.

El avance de este vórtice polar confirma que el invierno se mantendrá un tiempo más y que las bajas temperaturas podrían convertirse en protagonistas durante buena parte de las próximas dos semanas.