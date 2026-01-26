Irán decide suspender sus vuelos. Foto: Reuters.

La República Islámica de Irán emitió un nuevo NOTAM (Notice to Air Missions, un aviso oficial con información esencial para el personal de operaciones de vuelo), donde se establece la suspensión de todos los vuelos bajo reglas de vuelo visual (VRF) y de la mayor parte de la aviación general en todo el país y por un período de tres meses, a partir de este domingo pasado, 25 de enero, y hasta el 25 de abril de 2026.

La medida, que fue confirmada por autoridades aeronáuticas iraníes, afecta en su mayoría a aeronaves privadas, recreativas y operaciones de baja altitud, aunque no implica que haya una paralización total de los vuelos comerciales, los cuales operan bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR).

Irán cierra su espacio aéreo por tres meses. Foto: X/@AlertaMundoNews

Irán bajo una gran crisis interna y tensión con el exterior

Esta decisión de las autoridades iraníes se da en un contexto de gran tensión interna que atraviesa el país, donde se registraron más de 30.000 muertos en el último mes, desde que comenzaron las revueltas el 28 de diciembre de 2025 y la represión estatal que vino después.

Asimismo, la situación es compleja con una creciente presión internacional, luego de que aparecieran nuevas pruebas sobre la represión ocurrida los días 8 y 9 de enero, cuando los ataques estatales fueron mayores.

La decisión del gobierno de la República Islámica de la suspensión aérea por tres meses igualmente tiene un alcance limitado, dado que se circunscribe a la aviación general y a los vuelos VFR, pero dejaría fuera -al menos en términos formales- a la aviación comercial regular.

Pero en la práctica, el impacto sobre el tráfico aéreo internacional se vuelve considerable.

El Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní, en Irán. Foto: Wikipendia.

Cabe recordar que numerosas aerolíneas globales, entre ellas Lufthansa, Air France, KLM, Turkish Airlines y Qatar Airways, han cancelado o suspendido voluntariamente sus rutas hacia y desde Irán.

Estas decisiones no responden a una prohibición directa del Estado iraní, sino a evaluaciones propias de riesgo vinculadas a la inestabilidad política, el deterioro de la seguridad interna y el temor a una posible escalada militar en la región.

Hay que recordar que también el país atravesó cierres temporales de su espacio aéreo en semanas recientes, como fue el caso del 15 de enero pasado, cuando hubo un cierre total de aproximadamente cinco horas ante amenazas de ataques externos.