Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por agentes de ICE en Minnesota. Foto: Redes sociales

Este sábado tuvo lugar un nuevo hecho violento en Minnesota, Estados Unidos. Un agente que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó a disparos a un manifestante en Minneapolis, en condiciones que son investigadas. De todos modos, una serie de videos, desde distintos ángulos, muestra con más detalles lo que ocurrió.

Se confirmó que el hombre que fue asesinado se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años. Las autoridades denunciaron que llevaba un arma cargada consigo, aunque recibió una serie de disparos cuando ya había sido reducido por los agentes.

Violencia en Estados Unidos: así fue el asesinato de otro manifestante en Minneapolis, Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido. “Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó Trump en un mensaje de su red social, Truth Social.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el accionar de los agentes de ICE, así como también la reacción de los manifestantes que estaban a su alrededor.

Quién era Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por agentes del ICE

Alex Pretti era un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de esta ciudad del estado de Minnesota, según han contado familiares y conocidos a medios locales.

Nacido en el estado de Illinois, estudió enfermería en la Universidad de Minnesota y logró su título para practicar enfermería en 2021.

La familia de Pretti ha confirmado a medios que el hombre había participado en protestas que tuvieron lugar en Minneapolis después de que agentes de inmigración mataran a otra mujer en esta ciudad hace menos de tres semanas en el marco de las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minnesota confirmó a su vez la muerte de Pretti publicando un comunicado en el que lamentó la tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros en el estado está de luto por el suceso.

En la misma ciudad, el pasado 7 de enero, agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.