El ayatolá Alí Jamenei y Donald Trump. Foto: X/@EviesSantiago

El Gobierno de Irán advirtió que ve con más probabilidades una potencial guerra con los Estados Unidos antes que un posible diálogo, luego de que se dieran varios días de incremento de las tensiones entre ambos.

Uno de los motivos de esta sumatoria de las hostilidades se basa en la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar hacia Medio Oriente -más específicamente a las aguas del mar Arábigo- al portaaviones Abraham Lincoln, una acción que se percibió como sumamente hostil por parte del régimen teocrático de la república islámica.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, señaló el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi, dejando en claro la posición de su país con respecto a este conflicto.

¿Qué pasa en Irán?

Las revueltas que suscitaron más de 6.000 muertos en Irán (hay estimaciones de hasta más de 30.000), se originaron el pasado 28 de diciembre de 2025, basadas en un descontento generalizado de la población hacia el régimen teocrático del ayatolá Alí Jamenei que gobierna el país desde 1989.

El portaaviones Abraham Lincoln que está en Medio Oriente. Foto: X/@AecioEscalante

Las revueltas comenzaron como una protesta en primer lugar económica, dado que en el último mes del año pasado se registró un 42% de inflación, junto con una fuerte caída del rial iraní (la moneda local), pero prontamente escalaron a una revuelta con tintes políticos y el régimen local empezó a perder gran legitimidad con la población.

De allí en más se suscitaron dos días muy trágicos en donde se concentró la mayor represión por parte del gobierno iraní, entre el 8 y 9 de enero, y también la mayoría de los muertos.

Estados Unidos, ante esta situación, amenazó con intervenir en Irán en caso de que hubiera más ejecuciones de civiles, algo que sucedió, por lo que las tensiones están en su punto más álgido y de allí surgen las declaraciones del viceministro iraní de la “mayor probabilidad de ir a la guerra antes que negociar con Estados Unidos”.