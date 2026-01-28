Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza. Foto: REUTERS

Habitantes de Minneapolis (Minesota, Estados Undis) mantienen vigilias para honrar a Alex Pretti, asesinado a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y demandar justicia después de que se anunciara que el polémico comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, dejará de liderar el despliegue en la ciudad.

“La salida de Bovino es un gran paso para la desescalada de la violencia, pero la comunidad está convencida de que debemos seguir en las calles. Las protestas no se detendrán ya no basta con que se vayan, queremos justicia”, dijo a la agencia EFE Evan Freese, un profesor que vive a cuatro calles de la intersección al sur de la ciudad donde ocurrió el crimen.

La muerte de Pretti, la segunda de un manifestante en las protestas contra las redadas migratorias en Minneapolis tras la de Renée Good el 7 de enero, generó una ola de indignación en el país, que forzó a la Casa Blanca a reajustar el operativo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el este martes que va a supervisar una “gran investigación” en torno a lo sucedido. Además, enviará a la zona de su “zar” de la frontera, Tom Homan, quien relevará a Bovino, rostro de las agresivas redadas en la ciudad y de la represión contra los manifestantes.

Freese, quien se encarga de cuidar el altar colocado en honor a Pretti, señaló: “Las acciones de ICE en la ciudad se salieron de control de una forma que nos golpea profundamente. Solo nos queda honrar la vida de nuestros vecinos muertos con acciones visibles en la calle, que es lo que el Gobierno quiere desaparecer”.

Por su parte, el juez federal de Minnesota, Patrick Shilitz, citó al director interino de ICE, Todd Lyons, para que explique por qué la agencia incumplió requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos y amenazó con abrirle un procedimiento por desacato.

La salida de Greg Bovino

La decisión de retirar a Bovino de Minneapolis de se produjo dos días después de que hiciera la afirmación infundada de que el hombre que fue asesinado a tiros por agentes federales planeaba “masacrarlos”.

Todos estos movimientos ocurren después de las críticas y los disturbios que generó la muerte de Pretti, enfermero de 37 años al que mataron los agentes federales del ICE el pasado sábado y el fallecimiento de Good el pasado 7 de enero a causa de los disparos de otro agente migratorio.