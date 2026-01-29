Princesa Leonor de España; Princesa Amalia de Países Bajos; Realeza europea. Foto: Instagram / Koninklijkhuis - casareal.es.

Las princesas herederas de Europa continúan preparándose para asumir, en el futuro, sus responsabilidades como jefas de Estado. En ese camino, la formación militar se convirtió en un componente clave, aunque no todas las casas reales adoptan el mismo modelo.

Así lo demuestran los recorridos de la princesa Amalia de Orange y la princesa Leonor de España, cuyas elecciones educativas revelan enfoques distintos dentro de la realeza.

La princesa Leonor de España y la princesa Amalia de Orange. Foto: Pinterest.

Mientras que en España la formación castrense de la princesa Leonor sigue un modelo tradicional y estructurado, en los Países Bajos la princesa Amalia apostó por un enfoque más flexible, que combina la formación militar con su vida académica universitaria. Estas diferencias reflejan distintas formas de concebir las monarquías contemporáneas.

Un camino clásico y exigente en España

La princesa Leonor, heredera al trono de España, vive una formación militar extensa y exigente, distribuida en varias etapas diseñadas para prepararla como futura jefa del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas españolas, tal como establece la Constitución.

Su trayectoria incluye:

Academia General Militar de Zaragoza , donde inició su formación al nivel de infantería del Ejército.

Escuela Naval Militar de Marín , donde la princesa participó en ejercicios y entrenamiento naval, incluyendo un viaje formativo a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano .

Academia General del Aire en San Javier (Murcia), donde completa su tercera fase de entrenamiento enfocado en defensa aérea.

Este itinerario se extiende por varios años y combina formación física con instrucción técnica, táctica y de liderazgo. Además, Leonor tuvo que adaptarse al rigor de las academias, con exigentes pruebas físicas y mentales, y sin trato preferencial dentro de los cursos.

Princesa Leonor de España. Foto: EFE.

El modelo híbrido de los Países Bajos

En contraste, la princesa Amalia de Orange optó por una formación militar que se realiza junto con sus estudios universitarios. Tras finalizar su licenciatura en Políticas, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam, Amalia se inscribió en el programa Defensity College, un esquema de trabajo-estudio con las Fuerzas Armadas neerlandesas.

Este programa permite:

Combinar entrenamiento militar con estudios universitarios, en este caso un nuevo grado en Derecho Holandés .

Participar en prácticas en diferentes ramas como la Marina , el Ejército de Tierra , la Fuerza Aérea o la Policía Militar.

Trabajar uno o dos días por semana en tareas de la Defensa mientras estudia.

Defensity College no es una academia tradicional de oficiales, sino un programa de formación que busca acercar a estudiantes universitarios a las Fuerzas Armadas y fortalecer el vínculo entre la sociedad civil y la defensa nacional.

Además, recientemente Amalia completó la Formación Militar General (AMO) dentro de este programa y fue promovida al rango de cabo, lo que significa que podrá portar uniforme militar cuando actúe en funciones vinculadas a la Defensa.

Formación militar de la princesa Amalia de Países Bajos. Foto: Instagram / Koninklijkhuis.

Dos estilos distintos, pero un mismo objetivo

Estas rutas distintas no significan que una es mejor que la otra, sino que responden a tradiciones y prioridades culturales diferentes.

En España, la formación de Leonor está profundamente arraigada en el modelo clásico de liderazgo estatal, donde la disciplina militar y la preparación física constituyen pilares fundamentales.

En los Países Bajos, en cambio, se privilegia un enfoque que combina formación académica y militar, con mayor flexibilidad y adaptación al estilo de vida del estudiante.

Formación militar de la princesa Amalia de Países Bajos. Foto: Instagram / Koninklijkhuis.

Leonor se encuentra en la fase final de una formación que la acompañará durante años, con el objetivo de convertirse en una figura plenamente capacitada para ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Formación militar de la princesa Leonor de España. Foto: Instagram / casareal.es.

En los Países Bajos, Amalia integró su camino académico con una instrucción militar que refuerza su perfil como futura reina, pero sin dejar de lado su vocación universitaria.

Ambas princesas, desde enfoques distintos, representan un mismo desafío: adaptarse a un rol histórico con responsabilidad y sentido del servicio, pero también con la mirada puesta en los valores y exigencias que requiere cada país.