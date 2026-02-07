Una pizzería famosa cierra 250 locales en EE.UU. Foto: Unsplash.

La cadena de restaurantes Pizza Hut anunció el cierre de 250 sucursales en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026, una decisión que forma parte de un plan integral para mejorar la rentabilidad tras un retroceso en su desempeño comercial en el mercado local. La medida fue confirmada por su empresa matriz, Yum! Brands, y tendrá impacto directo en franquiciados, empleados y consumidores de distintas regiones del país.

Según informó la compañía durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, los locales que cerrarán fueron identificados como establecimientos de bajo rendimiento. La decisión se enmarca dentro del programa estratégico denominado Hut Forward, cuyo objetivo es reestructurar la red de restaurantes, modernizar la experiencia del cliente y concentrar recursos en los puntos de venta más rentables. Desde la empresa aclararon que los 250 cierres representan solo una pequeña fracción del total global de la marca, que supera los 20.000 restaurantes en todo el mundo.

Contexto muy desafiante para Pizza Hut en Estados Unidos

El anuncio llega en un contexto desafiante para Pizza Hut en Estados Unidos. Durante 2025, la cadena registró una caída del 5% en las ventas de tiendas comparables a nivel nacional, afectada por una mayor competencia en el sector de comida rápida, cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de actualizar su propuesta comercial.

En contraste, la división internacional de la marca mostró mejores resultados, con crecimiento en regiones como Asia, Medio Oriente y América Latina.

Desde Yum! Brands explicaron que la revisión estratégica de Pizza Hut comenzó a fines de 2025 y continúa en evaluación. Incluso, no se descarta que la compañía analice alternativas más profundas, como una eventual venta de la marca. Mientras tanto, el foco está puesto en optimizar la operación en Estados Unidos, donde Pizza Hut cuenta actualmente con más de 6.000 locales.

El cierre de estas sucursales tendrá consecuencias laborales, aunque la empresa aún no detalló cuántos empleados se verán afectados ni qué restaurantes específicos dejarán de operar. Desde la compañía aseguraron que trabajarán junto a los franquiciados para acompañar la transición y reforzar estrategias comerciales de corto plazo.

Para los consumidores, la medida implicará una menor presencia física de Pizza Hut en algunas zonas del país. Sin embargo, la empresa afirmó que no habrá cambios inmediatos en su menú ni en la calidad del servicio, y que se intensificarán las acciones de marketing y modernización tecnológica.

El caso de Pizza Hut no es aislado. Otras cadenas de comida rápida en Estados Unidos también anunciaron cierres y ajustes estratégicos, en un contexto económico que obliga al sector a priorizar eficiencia y rentabilidad. En ese escenario, Yum! Brands apuesta a que la reconfiguración de Pizza Hut permita sentar las bases para un futuro más competitivo y sostenible.