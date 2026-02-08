Las Cuartetas, pizzería. Foto: Instagram/lascuartetaspizza

Argentina se destaca por su gastronomía amplia y llena de sabores, una característica que no solo atrae a turistas de todas partes del mundo, sino que también enamora a los propios. Dentro de esa identidad culinaria tan marcada, la pizza ocupa un lugar especial, y si se trata de probar la verdadera pizza porteña, no hay dudas de que la Avenida Corrientes es el punto de referencia obligado. Allí se mantiene una tradición inconfundible: una masa esponjosa y bien lograda, abundante muzzarella y una salsa de tomate intensa que define su sabor único.

Se trata de Las Cuartetas, una pizzería presente en la vida porteña desde 1932 y que logró consolidarse con el paso del tiempo en un verdadero símbolo de la cultura gastronómica de Buenos Aires.

Las Cuartetas, pizzería. Foto: Instagram/lascuartetaspizza

Cuánto sale la pizza en Las Cuartetas en febrero 2026

Para festejar el Día Mundial de la Pizza, este 9 de febrero, qué mejor que comer una porción en Las Cuartetas. Los precios son los siguientes:

En febrero 2026, pizza súper muzzarella grande cuesta $27.000 y las pizzas especiales están en un rango entre $33.500 y hasta $39.000, según la plataforma Pedidos Ya. Por otro lado, la pizza chica tradicional tiene un precio de $17.000 y los sabores especiales comienzan en $21.000 y los precios varían según los agregados.

El local ha sido el escenario de momentos inolvidables, como cuando Diego Maradona y Claudia Villafañe celebraron allí su casamiento por civil. Ubicada estratégicamente en la Avenida Corrientes, esta pizzería destaca por su ambiente acogedor, su deliciosa pizza al molde, y su icónica “Salvatore”. A pesar de ser una de las pizzerías con los precios más salados de la ciudad, su legado y calidad hacen que cada visita sea una experiencia culinaria única e imperdible.

Maradona en Las Cuartetas. Foto: X @MaradonaPICS

La historia de Las Cuartetas

Se define como “una porción de Buenos Aires”. Fue fundada por una dupla de españoles y en 1955 cambió de socios cuando un grupo de unos 50 empleados compraron el fondo de comercio.

Hoy sus descendientes, hijos y nietos, son los dueños de la famosa pizzería. Las Cuartetas hace una pizza clásica al molde, aunque también se puede pedir media masa o a la piedra. No te podés ir sin probar la fugazzeta rellena, la de tomate y anchoas, la napolitana o la de espinaca con salsa blanca.

Las Cuartetas, pizzería. Foto: Instagram/lascuartetaspizza

Cómo llegar a Las Cuartetas

La pizzería Las Cuartetas está ubicada en Avenida Corrientes 838, a metros del Obelisco, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar fácilmente en transporte público: las líneas de subte B (estación Carlos Pellegrini), D (9 de Julio) y C (Diagonal Norte) dejan a solo una o dos cuadras del local.

Además, numerosas líneas de colectivo circulan por las avenidas Corrientes y 9 de Julio, lo que la convierte en una opción de acceso rápido desde distintos puntos de la ciudad.