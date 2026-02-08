Día Mundial de la Pizza: cuánto sale comer en Las Cuartetas, una de las mejores pizzerías de Buenos Aires
Es una de las más emblemáticas de Buenos Aires desde 1932 y forma parte de uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña. Cuánto sale una pizza grande en febrero 2026.
Argentina se destaca por su gastronomía amplia y llena de sabores, una característica que no solo atrae a turistas de todas partes del mundo, sino que también enamora a los propios. Dentro de esa identidad culinaria tan marcada, la pizza ocupa un lugar especial, y si se trata de probar la verdadera pizza porteña, no hay dudas de que la Avenida Corrientes es el punto de referencia obligado. Allí se mantiene una tradición inconfundible: una masa esponjosa y bien lograda, abundante muzzarella y una salsa de tomate intensa que define su sabor único.
Se trata de Las Cuartetas, una pizzería presente en la vida porteña desde 1932 y que logró consolidarse con el paso del tiempo en un verdadero símbolo de la cultura gastronómica de Buenos Aires.
Cuánto sale la pizza en Las Cuartetas en febrero 2026
Para festejar el Día Mundial de la Pizza, este 9 de febrero, qué mejor que comer una porción en Las Cuartetas. Los precios son los siguientes:
En febrero 2026, pizza súper muzzarella grande cuesta $27.000 y las pizzas especiales están en un rango entre $33.500 y hasta $39.000, según la plataforma Pedidos Ya. Por otro lado, la pizza chica tradicional tiene un precio de $17.000 y los sabores especiales comienzan en $21.000 y los precios varían según los agregados.
El local ha sido el escenario de momentos inolvidables, como cuando Diego Maradona y Claudia Villafañe celebraron allí su casamiento por civil. Ubicada estratégicamente en la Avenida Corrientes, esta pizzería destaca por su ambiente acogedor, su deliciosa pizza al molde, y su icónica “Salvatore”. A pesar de ser una de las pizzerías con los precios más salados de la ciudad, su legado y calidad hacen que cada visita sea una experiencia culinaria única e imperdible.
La historia de Las Cuartetas
Se define como “una porción de Buenos Aires”. Fue fundada por una dupla de españoles y en 1955 cambió de socios cuando un grupo de unos 50 empleados compraron el fondo de comercio.
Hoy sus descendientes, hijos y nietos, son los dueños de la famosa pizzería. Las Cuartetas hace una pizza clásica al molde, aunque también se puede pedir media masa o a la piedra. No te podés ir sin probar la fugazzeta rellena, la de tomate y anchoas, la napolitana o la de espinaca con salsa blanca.
Cómo llegar a Las Cuartetas
La pizzería Las Cuartetas está ubicada en Avenida Corrientes 838, a metros del Obelisco, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar fácilmente en transporte público: las líneas de subte B (estación Carlos Pellegrini), D (9 de Julio) y C (Diagonal Norte) dejan a solo una o dos cuadras del local.
Además, numerosas líneas de colectivo circulan por las avenidas Corrientes y 9 de Julio, lo que la convierte en una opción de acceso rápido desde distintos puntos de la ciudad.