La guerra entre Rusia y Ucrania está pronta a cumplir cuatro años ininterrumpidos de actividad bélica (data desde el 24 de febrero de 2022) y pese a los intentos permanentes de pacificar la región, diversos protagonistas han fracasado para llevar paz entre Kiev y Moscú, y entre ellos, tampoco pudo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Quizás Trump se esté jugando una de sus últimas cartas para llevar tregua a Ucrania y alzarse como esa figura que tanto ansía mostrar: un pacificador que pone luz sobre la oscuridad. Por supuesto, se barajan muchos intereses en medio de ese deseo, y uno de ellos lo esbozó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien afirmó que Trump estaría apurando los trámites de la paz para este verano europeo porque justamente a fines de 2026 el republicano cuenta con elecciones dentro de los EE.UU. y quiere tener su imagen impoluta de cara a esos comicios.

Cabe recordar que recientemente hubo dos días de conversaciones entre las partes involucradas en Abu Dhabi y Zelenski salió a manifestar esas declaraciones. Asimismo, el mandatario ucraniano criticó a Rusia por un ataque nocturno contra instalaciones energéticas ucranianas y afirmó que se debe privar a Moscú de la capacidad de utilizar el frío como una ventaja contra Kiev.

Respecto de Trump, Zelenski describió: “Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra antes del comienzo del verano y es probable que presionen para que se adhieran a este calendario”.

“Las elecciones (de mitad de mandato del Congreso estadounidense en noviembre) son sin duda más importantes para ellos. No seamos ingenuos. Y dicen que quieren tenerlo todo listo para junio”, sentenció. Mientras tanto, a raíz de las recientes conversaciones entre las partes, Kiev y Moscú acordaron intercambiar 157 prisiones de guerra por cada lado tras cinco meses de pausa.