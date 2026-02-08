Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.

Según una nueva tanda de más de tres millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Jeffrey Epstein, el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, habría conspirado con el financista condenado por delitos sexuales para impulsar una ofensiva política y mediática contra el papa Francisco.

Los archivos indican que Bannon mantuvo contacto con Epstein hasta poco antes de su muerte, ocurrida el 10 de agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York.

En correos electrónicos que salieron a la luz con la reciente desclasificación, ambos discuten la posibilidad de “desestabilizar” al entonces Sumo Pontífice.

“Derribaremos a Francisco”, escribió Bannon en julio de 2019, en un mensaje enviado semanas antes de que Epstein fuera hallado muerto en su celda. En ese mismo intercambio, el exasesor de Trump expresó su intención de atacar políticamente al presidente chino Xi Jinping, a la Unión Europea (UE) y a Bill y Hillary Clinton.

En otro de los correos, Bannon menciona el acrónimo “ITCV”, lo que despierta la curiosidad de Epstein. Ante la consulta, responde: “En el clóset del Vaticano”, en alusión al libro publicado ese mismo año por el periodista francés Frédéric Martel, conocido en español como ‘Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano’, una investigación sobre la homosexualidad encubierta y las tensiones internas en la cúpula eclesiástica. Epstein contestó con una sola palabra: “Porn”.

El ataque de Epstein y Bannon hacia el papa Francisco

La ofensiva contra Francisco se inscribe en un contexto más amplio. En el verano europeo de 2018 tomó fuerza una campaña impulsada por el entonces exnuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, en medio del escándalo del cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuales durante décadas.

Ese proceso derivó en una decisión histórica: el 16 de febrero de 2019, Francisco destituyó al cardenal, un hecho sin precedentes en la Iglesia moderna.

En 2019, el papa Francisco destituyó al cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuales durante décadas. Foto: Reuters.

Pese a los intentos y a la articulación de discursos y operaciones mediáticas, el objetivo de desplazar o debilitar al Papa no prosperó. Incluso después, tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Viganò fue entrevistado extensamente por Bannon en su programa.

Años más tarde, en junio de 2024, ese mismo obispo fue excomulgado por Francisco, luego de bendecir públicamente a lo que llamó “los hijos de la luz”.

Los documentos desclasificados también trazan un mapa más amplio del interés de Epstein en el Vaticano. Según los archivos, el financista canalizó fondos hacia organizaciones benéficas católicas a través de su fundación y envió emisarios a eventos de la Santa Sede. De acuerdo con los correos, su foco estaba puesto en la política exterior del Vaticano.