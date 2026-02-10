La Real Armada Británica busca reforzar su presencia en Malvinas Foto: esceario mundial

La presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas volvió a tomar protagonismo con la reciente visita de la contralmirante Jude Terry, una de las figuras de mayor rango dentro de la Royal Navy. La oficial, responsable global del personal y la formación naval británica, viajó a las instalaciones de las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI), donde mantuvo reuniones con el personal desplegado y realizó un recorrido por las principales infraestructuras militares del archipiélago, incluida la estratégica base de Mount Pleasant.

Durante su estadía, Terry buscó interiorizarse sobre el funcionamiento cotidiano del contingente, evaluar las condiciones operativas y conocer de primera mano los desafíos que enfrentan las unidades que cumplen misiones en uno de los enclaves más remotos y ventosos bajo control británico. Según declaraciones difundidas por BFSAI, la contralmirante señaló que el viaje fue una oportunidad clave para comprender en profundidad el rol que desempeña la Royal Navy en la región y supervisar cómo vive y trabaja el personal en estas bases de ultramar.

Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

La presencia militar británica en Malvinas se ha mantenido prácticamente sin interrupciones desde 1982, consolidándose como uno de sus despliegues permanentes más extensos en el tiempo. El dispositivo incluye defensa aérea con cazas Typhoon, unidades navales de patrullaje y componentes logísticos e inteligencia, elementos que sostienen la infraestructura de control y monitoreo del Atlántico Sur.

En paralelo a la visita de Terry, se produjo el relevo entre dos buques patrulleros de la Royal Navy: el HMS Forth, que cedió sus funciones al HMS Medway, nave que previamente había sido asignada a misiones humanitarias en el Caribe. Este recambio forma parte del esquema de rotaciones planificadas que Londres mantiene para asegurar una vigilancia constante de las aguas circundantes y reforzar su capacidad de respuesta ante cualquier contingencia regional.

Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur Foto: esceario mundial

Un punto geopolítico en ascenso

Más allá de la agenda institucional, la visita de la contralmirante se interpreta como una señal más del interés del Reino Unido por reforzar su presencia en un área que considera estratégica. La región ha ganado relevancia en los últimos años debido a su cercanía con la Antártida, la importancia de las rutas marítimas bioceánicas y la disponibilidad de recursos naturales como los pesqueros e hidrocarburíferos offshore.

Al finalizar su recorrido, Terry indicó que regresaba con una visión más completa sobre las condiciones del personal y sobre las oportunidades futuras para mejorar su bienestar y eficacia operacional. Estas declaraciones, aunque formuladas en tono administrativo, sugieren el objetivo británico de consolidar la administración militar del archipiélago como parte estable de su arquitectura de defensa global, pese a las objeciones de Argentina y a las resoluciones de Naciones Unidas que instan a no modificar unilateralmente la situación territorial mientras persista el diferendo de soberanía.