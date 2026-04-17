El portaaviones USS Gerald R. Ford, el barco de guerra más grande del mundo. Foto: X/@PedroOrtega111

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, se encuentra operando en el mar Rojo tras cruzar el canal de Suez. El despliegue, que incluyó a los destructores USS Mahan y USS Winston S. Churchill, buscó garantizar la libre navegación en una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta por parte de Estados Unidos tras las advertencias de Irán pese a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según informaron fuentes oficiales a la cadena CNN, la presencia naval tiene como objetivo principal “mantener a las fuerzas en estado de preparación ante una posible reanudación de las hostilidades con Irán” en caso de que el cese al fuego actual no prospere. El movimiento de la flota estadounidense responde directamente a las advertencias de las autoridades iraníes, quienes amenazaron con interrumpir el tráfico marítimo en el mar Rojo, el golfo Pérsico y el mar de Omán si Washington no levanta el bloqueo sobre sus puertos.

El portaviones nuclear Gerald R. Ford. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Sipa US

Ali Abdollahi, comandante del cuartel central Khatam al-Anbiya, calificó la medida de Estados Unidos como “ilegal” y advirtió que su país no permitirá exportaciones ni importaciones en dichas rutas bajo las condiciones actuales. Si bien Irán no posee costas directas sobre el mar Rojo, mantiene una fuerte influencia a través de aliados regionales, como los rebeldes hutíes en Yemen, conocidos por haber atacado embarcaciones en la zona anteriormente.

El USS Gerald R. Ford no es el único activo de peso en la zona: e panorama militar en Medio Oriente se completa con:

USS Abraham Lincoln: ya se encuentra desplegado y operativo en el área.

USS George H. W. Bush: navega actualmente hacia la región para sumarse a las operaciones o relevar al Ford una vez que arribe.

Este despliegue masivo subrayó la determinación del gobierno de Donald Trump de evitar cualquier interrupción en el flujo de suministros globales y de contener la influencia iraní en un escenario calificado por los analistas como de extrema fragilidad.

Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó este viernes 17 de abril la reapertura total del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de un alto al fuego en el Líbano y afirmó que la medida será “durante el rest del período” de la tregua.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, señaló Araghchi en su cuenta de la red social X.