Se acerca un cambio de horario, por lo que será fundamental estar al tanto de las indicaciones. La modificación en los relojes puede ser un dolor de cabeza, aunque tiene sus motivos y explicaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos. Durante ocho meses, entrará en vigencia el horario de verano.

Cuándo se cambian los relojes en Estados Unidos

El próximo domingo 8 de marzo comenzará el horario de verano 2026, más exactamente a las 2 de la madrugada. En este momento, las personas que habiten en Estados Unidos deben adelantar sus relojes y pasar directamente a las 3.

Este punto indica que durante esa noche habrá una hora menos de descanso, aunque luego se equilibrará con jornadas de sol más largas durante la primavera y verano en esa zona del continente.

Por qué hay que modificar los relojes en Estados Unidos

La explicación oficial a este habitual cambio en el horario tiene que ver con una reducción del consumo energético, además de mayor relevancia de la luz solar. Sin embargo, hay un extenso debate acerca de cuánto funciona la estrategia y el cambio en los relojes.

Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos

Mientras que el primer cambio se debe hacer el domingo 8 de marzo, se volverá al horario habitual el domingo 1 de noviembre. En este día, habrá que modificar los relojes a las 2 de la madrugada, pero se retrasarán a la 1.

El efecto es el contrario a la temporada de verano: un poco más de descanso pero jornadas más cortas en Estados Unidos, con menos presencia del sol.

Como recordatorio simple: en marzo se adelanta el reloj y en noviembre se atrasa.

Algunos sitios que están dentro del territorio de Estados Unidos no se suman a esta iniciativa, ya que existen excepciones por parte de la ley federal.

Esta vez, las regiones que no cambiarán su hora serán Hawái, Arizona (excepto la Nación Navajo), Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de EE. UU. y Samoa Americana.

El pedido de Trump al Congreso sobre el cambio de horario

Durante el pasado abril, Donald Trump instó al Congreso de Estados Unidos que se emita una ley para pasar al horario de verano de manera definitiva en su país.

A través de un posteo en sus redes sociales, el presidente indicó que el Congreso debería “presionar con fuerza para que haya más luz diurna al final del día”. Y sumó: “Muy popular y, lo más importante, no más cambios de hora, un gran inconveniente y, para nuestro gobierno, ¡UN EVENTO MUY COSTOSO!”.