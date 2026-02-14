Incendio en una refinería de Cuba. Foto: EFE

Un incendio de gran magnitud, acompañado de una densa columna de humo negro, afectó las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana.

Las autoridades cubanas no han informado por el momento de las causas y alcance del siniestro, que era claramente visible desde toda la costa de la bahía de la capital cubana.

Incendio en una refinería de Cuba. Video: EFE.

La Ñico López es una de las tres refinerías de Cuba. Se trata de una antigua instalación energética que fue nacionalizada en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como petróleo importado.

Sin embargo, arrastra problemas de años en el ámbito técnico. Se ha advertido además de su proximidad a zonas densamente pobladas, con el riesgo que ello conlleva, y del impacto de sus vertidos en el ecosistema de la bahía.

Incendio en una refinería de Cuba. Foto: EFE

El incendio se produce en plena crisis energética en Cuba. Desde mediados de 2024 la isla sufre prolongados apagones diarios, que se han intensificado en los últimos meses, por las frecuentes averías de sus centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar suficiente combustible.

Además, Washington cortó a principios de enero los envíos de crudo venezolano al país y tres semanas más tarde amenazó con aranceles a los países que suministrasen petroleo a la isla.