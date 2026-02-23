Rob Jetten ya es el primer ministro más joven y el primero abiertamente gay de Países Bajos:

Rob Jetten, Primer Ministro de los Países Bajos, y Nicolás Keenan, jugador de hockey argentino. Foto: X (Twitter).

El dirigente liberal Rob Jetten asumió como nuevo primer ministro de Países Bajos tras prestar juramento ante el rey Guillermo Alejandro este lunes. Con 38 años, se convirtió en el jefe de gobierno más joven en la historia neerlandesa y el primero abiertamente gay en ocupar el cargo.

La designación se dio en el marco de un acuerdo de coalición minoritaria compuesto por tres fuerzas: Democracia 66 (D66), los democristianos de centroderecha y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia. Entre todas suman 66 bancas sobre 150 en la Cámara baja, lo que obligará al flamante mandatario a negociar con la oposición cada ley que impulse.

Rob Jetten, Primer Ministro de los Países Bajos, y el rey Guillermo Alejandro. Foto: X (Twitter).

La falta de mayoría parlamentaria anticipa un escenario político complejo. Para garantizar gobernabilidad y estabilidad durante los próximos cuatro años, Jetten deberá construir consensos permanentes con otros bloques legislativos.

El nuevo primer ministro ya tenía experiencia en el Ejecutivo, ya que se desempeñó como viceprimer ministro antes de asumir el máximo cargo.

Nicolás Keenan, el argentino que será “primer caballero”

En paralelo al impacto político, la asunción también despertó interés en la Argentina. La pareja de Jetten es el jugador de hockey Nicolás Keenan, integrante de Los Leones.

Rob Jetten, Primer Ministro de los Países Bajos, y Nicolás Keenan, jugador de hockey argentino. Foto: X (Twitter).

Keenan reveló públicamente la relación durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando el dirigente aún era viceprimer ministro. En ese contexto recordó cómo comenzó la historia entre ambos: “Nos cruzábamos por el supermercado y nos tirábamos likes, así que amor moderno”. Meses después, la pareja anunció su compromiso.

Nacido en Buenos Aires, Keenan creció entre Italia y España por el trabajo de su padre, Patricio Keenan, exjugador y entrenador de hockey. A los 12 años comenzó su formación en el Club Egara y, tras disputar el Mundial Juvenil 2016, se radicó en La Haya para jugar en el Klein Zwitserland.

Aunque tenía la posibilidad de representar a España, eligió vestir la camiseta argentina. Con el seleccionado nacional disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024, debutó en la FIH Pro League 2019 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 tras vencer a Canadá en la final. En 2023 también participó en su primera Copa del Mundo de Hockey FIH.