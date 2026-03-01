Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su ejército destruyó nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, a la vez que advirtió de que hundirá también el resto de la Marina iraní. Además, señaló que las nuevas autoridades del país persa se mostraron abiertas a negociar.

“Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!”, dijo Trump en su cuenta de la red Truth Social.

El líder republicano aseguró que, en otro ataque, fue destruido el cuartel general de la Marina iraní y agregó, de forma sarcástica, que “por lo demás, su Armada está muy bien”.

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmara que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Hasta ahora, Washington reportó la muerte de al menos tres militares estadounidenses desde el inicio el sábado de la operación “Furia Épica”, una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde fueron asesinados el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán prometió vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, atacó a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

Trump dice que los nuevo líderes de Irán quieren negociar

Trump afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte de Jameneí. “Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos”, declaró en una entrevista telefónica con The Atlantic.

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán tardó demasiado en querer llegar a un acuerdo: “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado”, dijo.

Ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Foto: EFE

Trump no detalló cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora murieron.

En otra entrevista con la cadena estadounidense CBC, el republicano afirmó que la operación contra Irán va más rápido de lo previsto.

Trump, quien prometió en campaña en 2024 que mantendría a Estados Unidos al margen de prolongadas guerras en el exterior, dio estas declaraciones después de que sus fuerzas armadas anunciaran que tres militares estadounidenses fallecieron y otros cinco resultaron heridos durante la operación.