Ataque de EE.UU. e Israel en Irán. Foto: X/@AR_Chaudhary

Desde el pasado sábado 28 de febrero de 2026, la República Islámica de Irán está en el foco de la “Operación Furia Épica”, una ofensiva llevada a cabo por Estados Unidos e Israel donde se han incluido masivos bombardeos contra varias ciudades persas incluyendo su capital, Teherán, y entre esos ataques murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien gobernaba desde 1989.

En respuesta, Irán lanzó una contraofensiva de varios misiles contra bases estadounidenses en diferentes países aliados de Washington en Medio Oriente, como Kuwait, Qatar, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, se reportaron ataques iraníes sobre objetivos en Arabia Saudita e Israel.

Los informes iniciales de estos ataques arrojaron un saldo superior a los 600 muertos, además de la pérdida de gran parte del mando militar iraní, aunque estos números podrían ser mucho más altos debido a la continuidad de las hostilidades y a la falta oficial de información.

La situación interna de Irán que devino en la crisis actual

Irán atravesaba una fuerte crisis política, económica y social desde hacía meses que se vio incrementada en diciembre del 2025 cuando la inflación en ese mes superó el 40% y parte de la población salió a las calles a protestar contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei.

Lo que se inició como una disconformidad económica pronto escaló a revueltas internas que fueron ferozmente sofocadas y reprimidas por los gobernantes iraníes, lo que despertó aún más el malestar en la población y alertó a los EE.UU. y a Israel a tomar cartas en el asunto.

Protestas contra el gobierno teocrático de Irán. Foto: REUTERS

Tanto Washington como Tel Aviv vieron la posibilidad de darle el golpe de gracia al régimen iraní que estaba atravesando uno de sus momentos más débiles en estos 35 años de gobierno, y comenzaron a presionar para que la nación persa no haga caso omiso a las exigencias de Occidente para que frenara su programa nuclear. Ante la negativa por parte de Irán, los ataques de EE.UU. no se hicieron esperar y el sábado pasado acabaron con la vida de Alí Jamenei y la máxima representación del gobierno iraní, sumiendo a la nación asiática en una gravísima crisis de representatividad y en un futuro incierto para ellos y para el mundo.

Actualidad del conflicto de Irán: ¿confusión pura o un camino sin retorno a una guerra sin precedentes?

La reciente noticia de este conflicto refleja la situación caótica y confusa que atraviesa Medio Oriente por estas horas. Por ejemplo, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó que tres aviones militares de su flota fueron atacados y derribados por “fuego amigo” de Kuwait de manera accidental. Este “error” refleja la sitación confusa y la potencial escalada del conflicto.

“Durante un combate activo -que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones-, los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, fue el informe del Centcom en un comunicado.

Ataques de Irán en Bahréin, en una de las bases militares de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Entretanto, muchos vuelos de civiles debieron ser cancelados y demorados a la espera de una claridad mayor de los hechos. Países occidentales ya notificaron a su ciudadanía de la peligrosidad que implica viajar a Irán y a los países alrededores en la región. Un caso ejemplificador fue lo sucedido en Dubái, cuna del turismo en Medio Oriente y la decisión reciente de Dubai Airports, la autoridad que administra las terminales aéreas de los Emiratos Árabes Unidos, de anunciar la reanudación “limitada” de sus vuelos este mismo lunes, tras días de estar cancelados.

Otro de los temas centrales de las últimas horas tiene que ver con la isla de Chipre y el ataque por parte de Irán a una base militar que el Reino Unido mantiene al sur de este país y que es parte de los territorios de ultramar de Gran Bretaña.

Se trató del ataque con drones de la base RAF Akrotiri, por lo que el Reino Unido se puso en alerta máxima y una eventual participación en contra de Irán despierta los intereses de los asociados de la OTAN, como así también informaron sus intenciones de participar tanto Francia como Alemania.

Ante esto, otro miembro europeo, Grecia, envió dos fragatas y dos cazas F-16 a Chipre para “contribuir de todas las formas posibles” a la defensa de la isla.

“Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio”, explicó este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.

Asimismo, Chipre aseguró que sus sistemas de defensa interceptaron este mismo lunes dos drones que tenían como destino la base militar británica: “Dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que se dirigían hacia las bases británicas en Akrotiri fueron neutralizados a tiempo”, fue el mensaje a través de X del vocero del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.

La base británica de RAF Akrotiri en Chipre. Foto: Wikipedia.

Finalmente, el jefe de Estado Mayor de EE.UU., el general Dan Caine, afirmó que las operaciones en Irán “llevarán tiempo” hasta tanto se alcancen los objetivos estadounidenses. “Esta no es una operación de un día. Costará algo de tiempo alcanzar los objetivos del Comando Central y la fuerza conjunta que han sido asignados. En algunos casos requerirá trabajo difícil y duro. Esperamos asumir nuevas pérdidas, pero como siempre trabajaremos para minimizarlas”, señaló en una rueda de prensa en el Pentágono.

La otra información de reciente novedad es que la esposa de Alí Jamenei, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh -de 79 años-, que ya era viuda del líder islámico, falleció este lunes a causa de las heridas sufridas por el ataque estadounidense/israelí de este sábado, donde ya había sucumbido su esposo. Según la agencia de noticias de aquel país, Tasnim, se encontraba en estado de coma desde el ataque.

También, como noticia relevante del asunto, el Ejército de Israel aseguró este lunes que acabó con la vida del jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbollah, en los ataques de Beirut de esta madrugada.

El comunicado anuncia que fue “en un ataque preciso perpetrado anoche (domingo) en Beirut, el terrorista Hussein Makled, quien se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, fue eliminado”.