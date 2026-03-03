La guerra entra en su cuarto día y se extiende hasta el Mediterráneo:

Francia y Grecia envían fragatas y aviones de guerra para proteger a Chipre de los ataques de Irán. Foto: Marina Militare Italiana

Luego de los ataques por parte de la Fuerza Quds, el brazo armado y más radical de la Guardia Revolucionaria de Irán, Francia y Grecia dispusieron enviar aviones y fragatas de guerra a Chipre, tras el bombardeo a la base militar británica RAF Akrotiri en esa isla del Mediterráneo.

Entretanto, se suceden horas de suma tensión en Medio Oriente, luego de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel a varias ciudades iraníes del fin de semana pasado, incluyendo a la capital Teherán, donde su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei perdió la vida.

Esto generó respuestas inmediatas por parte del país del régimen teocrático, que ocasionaron la lanzada de misiles y drones a varios países aliados a Occidente en Medio Oriente, entre los que se cuenta también el ataque a Chipre y la región autónoma de ultramar del Reino Unido.

¿La guerra en Medio Oriente se extiende al mar Mediterráneo?

Con el envío de aviones y fragatas de guerra por parte de Grecia y Francia a Chipre, además de sistemas antidrones, la guerra parece ya haberse instalado en el mar Mediterráneo, una zona de vital importancia comercial que inmiscuye a varios países europeos y también del norte de África y del este de Asia.

Por su parte, Irán les advierte a los países europeos que no intervengan en el conflicto bélico que ellos mantienen abierto con Estados Unidos e Israel, debido a que cualquier participación por parte de los Estados del Viejo Continente, la nación islámica los consideraría como “un acto de guerra”.

Así lo dejó en claro el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, tras advertir: “Sería un acto de guerra. Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores. Sería considerada un acto de guerra contra Irán”.

Hace unos días, tanto Alemania, como el Reino Unido y Francia anunciaron en conjunto que podrían emprender “acciones defensivas” a fin de neutralizar las capacidades de lanzamiento de misiles y drones de Irán.

Mientras tanto, el vocero del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa el envío del armamento francés y griego. Cabe mencionar que Chipre es socio de la Unión Europea (UE), por lo que cualquier incidencia en su territorio pasa a ser un asunto de interés regional.

Vista aérea de la base británica de RAF Akrotiri en Chipre, atacada por Irán. Foto: Google maps.

El ataque de este lunes de la base militar RAF Akrotiri es parte de un territorio soberano de ultramar del Reino Unido, donde están incluidas instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas. El gobierno de Chipre atribuyó el ataque a la milicia chií libanesa de Hezbollah, grupo que es entrenado y financiado por la Fuerza Quds de Irán.