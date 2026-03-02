Un dron atacó una base militar británica en Chipre. Foto: Canal 26

El ejército iraní ha dirigido sus ataques hacia la base de la Fuerza Aérea Británica en Chipre, en un contexto de creciente tensión por la guerra en Irán, que tiene como actores principales a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

Este ataque, que no apunta al país en sí, se considera relevante debido a que Gran Bretaña es miembro de la OTAN, lo que podría implicar una respuesta militar más amplia.

Los residentes locales en Limassol recibieron instrucciones de evacuar la zona tras activarse las sirenas de alerta durante aproximadamente dos horas. Uno de los habitantes expresó su preocupación, diciendo: “No es justo que todos tengan que abandonar sus hogares porque hay una guerra en Irán y yo me veo obligado a salir de mi casa”.

Un dron atacó una base militar británica en Chipre. Video: Canal 26

Por qué Irán atacó una base británica en Chipre

La base de Acrotiri, que se encuentra en una península en el sur de Chipre, ha sido utilizada en el pasado por fuerzas británicas para operaciones en países como Irak, Siria y Yemen.

La reciente autorización del Reino Unido a Estados Unidos para utilizar estas instalaciones podría haber escalado la situación, lo que llevó a un ataque con dron a una instalación militar británica en el lugar.

Las autoridades han declarado las instalaciones en estado de amenaza de seguridad y se ha ordenado refugio inmediato al personal militar. Mientras tanto, la presencia de vehículos de protección civil se ha intensificado en la zona y varias calles han quedado desiertas debido a la evacuación.