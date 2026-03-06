Bombardeo de Israel sobre el sur de Beirut. Foto: EFE

Israel anunció una nueva oleada de ataques contra los suburbios de Dahiye, en Beirut, principal bastión de Hezbollah en El Líbano.

Estos últimos bombardeos constituyen la vigésimo séptima acometida aérea contra Beirut desde el inicio de la guerra, según el Ejército israelí, que asegura que solo en las últimas 24 horas han golpeado 115 objetivos de Hezbollah, entre ellos los situados también en “edificios residenciales” de la capital.

Nuevo ataque de Israel sobre el sur de Beirut. Video: REUTERS

Hasta la fecha, Israel ha atacado más de 500 objetivos en el Líbano, según su propio recuento castrense, incluyendo miembros de la fuerza de élite Radwan, lanzaderas, cuarteles y almacenes de armas en Beirut, Baalbek, Trípoli, Tiro, Sidón y Nabatieh.

El pasado lunes, Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán y en venganza por la muerte del líder Ali Jamenení, reavivando una guerra inacabada pese al alto el fuego en noviembre de 2024; ya que Israel continuaba perpetrando ataques casi diarios contra el sur del Líbano y ha incrementado allí sus tropas.

Nuevo ataque de Israel sobre el sur de Beirut. Foto: REUTERS

Según los servicios de emergencia llibaneses, hay al menos 123 fallecidos y 683 heridos en el Líbano, además de decenas de miles de desplazados.