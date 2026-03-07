El presidente de Irán advirtió que no se rendirán ante Israel y EEUU:

Masud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que la exigencia de Donald Trump de una rendición incondicional de la República Islámica “es un sueño que se llevarán a la tumba”.

“La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba”, dijo el líder iraní en el segundo vídeo emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de marzo.

El presidente de Irán anunció que no se rendirán ante EEUU e Israel. Video: EFE.

Pezeshkian respondía así a Trump, quien aseguró que “no habrá acuerdo con Irán” y que solo aceptará una “rendición incondicional”.

“Tras eso (la rendición) y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aseguró el presidente de Estados Unidos en Truth Social.

“Lamentablemente, lo que estamos viendo es que, sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país”, afirmó Pezeshkian en el video.

Irán ha insistido en que no piensa rendirse y en que el país está preparado para un larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudita.

Ataques de Irán en Bahrein, en una de las bases militares de Estados Unidos. Foto: REUTERS

No obstante, Pezeshkian anunció que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.