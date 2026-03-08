Guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán. Foto: REUTERS

El Ejército de Israel afirmó este domingo que bombardeó el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones, anunció en un comunicado.

“El cuartel general de la Fuerza Aérea del IRGC fue atacado durante los ataques a gran escala de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) contra docenas de objetivos del régimen terrorista iraní”, señala el comunicado castrense.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el cuartel era el centro de mando y control de la actividad de la fuerza aérea iraní, lo que incluye el comando de los misiles balísticos, la flota de drones y otras unidades aéreas.

“El cuartel general de la Fuerza Aérea era también responsable de producir una imagen de la situación y planear los ataques con misiles hacia el Estado de Israel y los países de la región”, continúa el comunicado.

Israel bombardeó 140 objetivos en Irán a lo largo de la jornada, dijo este domingo en una comparecencia el portavoz de las fuerzas armadas, Effie Defrin.

Más de 1.300 personas murieron en Irán por los ataques israelíes y de Estados Unidos, mientras que en territorio israelí diez personas han fallecido por los impactos de misiles iraníes.

Guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán. Foto: REUTERS

Israel mató al reemplazo del jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán

El Ejército de Israel confirmó además que el sábado mató en un bombardeo al nuevo jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán, que ocupaba el cargo después de que su director previo fuera asesinado el primer día de la guerra en otro ataque.

“Ayer (sábado), la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de la Dirección de Inteligencia militar, eliminó a Abu al Qasem Babaiyan en Teherán”, anunciaron las fuerzas armadas, especificando que Babaiyan era el nuevo director de la Oficina Militar del Líder Supremo y el cuartel general de Jatam al Anbiya.

Como director de esta sede militar, Israel achaca a Babaiyan la coordinación entre distintas fuerzas del régimen para “ejecutar operaciones y actividades de emergencia”.

“Sigan cazándolos a todos”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tras recibir la confirmación de la muerte del alto cargo iraní esta mañana de manos de las fuerzas armadas.